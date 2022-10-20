Ngọc Hoàng chỉ tên "bảng vàng", sổ Nam Tào đã định danh, bước sang tháng 11 dương lịch 3 con giáp giàu có đổi đời, chuẩn bị rương vàng, may túi 5 gang mà đón tiền tài Trời ban

Nhờ Tam Hợp tác động, người tuổi Dần gặp được nhiều điều như ý muốn trong thời điểm này. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Dần vẫn luôn kiên định với mục tiêu và khái niệm trong lòng mình, nỗ lực mỗi ngày, đấu tranh để làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Dần vốn là con giáp không sợ thất bại, rất tỉnh táo và lý trí trong cuộc sống hàng ngày, họ biết chính xác mục tiêu của mình ở đâu và muốn đạt được điều gì. Vì vậy để đạt được mục tiêu, họ luôn luôn lý trí, kiềm chế để cho phép bản thân đạt được những mục tiêu và lý tưởng lớn hơn.

Bước sang tháng 11 dương lịch thời cơ đến, được quý nhân giúp đỡ, vận khí tốt lành liên tiếp ập đến, vận xui được xua tan, tài vận tràn trề, sức lực được củng cố, ngày một thăng tiến lên tới đỉnh cao của may mắn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, may mắn không gì sánh được.

Tất cả khó khăn, bí bách còn tồn đọng đều được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa trong vào tháng 11. Bạn như được rũ bỏ gánh nặng trong người bấy lâu nay mà chuyển mình rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi lớn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bản mệnh. Tài lộc của bạn có nhiều biến động có lợi, tuy nhiên bạn cần hết sức chú ý, đừng mải ngủ quên trên chiến thắng kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này. Các kế hoạch dồn dập xuất hiện nhưng đừng vội vã triển khai, hãy bình tĩnh phân tích thế cục, đủng đỉnh một chút biết đâu mang tới những thành quả bất ngờ. Về tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, cơ hội phát tài cao hơn hẳn so với trước đây.

Thời gian này, hãy tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và không ngừng xúc tiến sự nghiệp, cố gắng hợp tác trong kinh doanh, có hi vọng đạt được ước mơ ấp ủ suốt bấy lâu.

Con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở để bạn cứ thế mà tiến lên. Nếu biết nắm bắt được cơ hội, con giáp nhất định sẽ có thể làm nên đột phá.

Hơn nữa, với bản tính tốt bụng, nhiệt tình của mình, bạn rất được lòng những người xung quanh, vì vậy sẽ nhận được không ít sự trợ giúp từ họ.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết khi bước sang tháng 11, những người tuổi Tý tràn đầy nhiệt huyết để hoàn thành công việc. Bởi vậy mà sự nghiệp của những người cầm tinh con chuột sẽ thăng hoa, mọi việc đều suôn sẻ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý "nhìn ngó trước sau", tìm cách đối nhân xử thế, cách cư xử phù hợp ở nơi làm việc.

Tình duyên của tuổi Tý cũng có nhiều biến chuyển tốt đẹp, bạn có khả năng tìm được bạn đời lý tưởng trong thời gian này. Chính vì vậy, người tuổi Tý càng nỗ lực bao nhiêu thì càng thành công giàu có bấy nhiêu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.