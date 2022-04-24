Ngày mai 25/4, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn

Người tuổi Mão được Thái Dương cát tinh che chở nên vận trình có rất nhiều điểm sáng. Bản mệnh trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà tìm ra những giải pháp phù hợp, phá vỡ thế bế tắc, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn, chớ nên ích kỷ chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên mà bỏ qua cảm xúc của đối phương.

Cát tinh này cũng mang đến cho con giáp này đường nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Ấn Quan xuất hiện ở giữa tuần giúp những chú Mèo có thể đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có cơ hội được cất nhắc đấy nhé.

Người tuổi Mão được Thái Dương cát tinh che chở nên vận trình có rất nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sao Bách Việt trợ đào hoa xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ, giúp cho bản mệnh cảm nhận những cung bậc ngọt ngào và lãng mạn trong chuyện tình cảm. Dù bận rộn nhưng đôi lứa vẫn tìm cách để gặp gỡ, trao nhau yêu thương, chăm sóc chu đáo. Thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cả hai không vì bận rộn mà trách cứ đối phương.

Đào hoa vượng cũng rất tốt cho người độc thân nếu bạn biết nắm bắt kịp thời. Điều bạn cần làm bây giờ là từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm, chịu khó mở lòng và giao tiếp với mọi người, nhiều khả năng bạn sẽ nhanh chóng tìm được một người thực sự phù hợp với mình.

Trong tuần này tài lộc của tuổi Tị khá tốt, cơ hội kiếm tiền nhiều, cả về nghề chính và nghề phụ đều có những hướng phát triển mới. Thực Thần đảm bảo cho con giáp này tài lộc dồi dào, tuy nhiên giữa tuần vẫn có thể bị hao tài một chút, nên lưu ý để không chi tiêu hoang phí.

Bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người nhé.

Sao Bách Việt trợ đào hoa xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuần mới không có quá nhiều biến động đối với người tuổi Mùi. Con giáp này đang được Thiên Đức cát tinh trợ mệnh, công việc có quý nhân giúp đỡ nên khó khăn dần được giải quyết, đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó.

Điềm báo thăng quan tiến chức đang ở rất gần, lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hãy cho mọi người thấy bạn đủ tài năng để gánh vác khối lượng công việc lớn hơn. Hiện có nhiều tác động cho thấy bạn đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy nữa nhé.

Tài lộc trong tuần chủ yếu đến vào thời điểm đầu tuần. Càng về cuối tuần tài khí càng giảm sút, cơ may kiếm tiền không nhiều, Chính Tài cho thấy tuổi Mùi không cần quá lo lắng đâu, thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn đủ ăn đủ mặc, tất nhiên là muốn giàu có thì phải chăm chỉ làm việc rồi.

Nếu có ý định xuất hành vào 25/4, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có.

Nếu có ý định xuất hành vào 25/4, bạn nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo