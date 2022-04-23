Đúng 12h hôm nay ngày 23/4: Top con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, quý nhân phù trợ, tiền đổ về túi như thác

Hôm nay được coi là một ngày nhiều lộc lá với người tuổi Thìn nhờ có Thực Thần độ mệnh. Ngày này các kế hoạch làm ăn, đầu tư kinh doanh của bản mệnh đều có lợi nhuận báo về. Thậm chí ngay cả những dự án bạn không đặt nhiều kỳ vọng cũng suôn sẻ bất ngờ.

Hỏa sinh Thổ, đào hoa của người tuổi Thìn nở rộ, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Bản mệnh nhận được sự yêu mến của người khác giới và có cơ hội tìm được ý chung nhân cho mình. Nhân duyên đến rất bất ngờ nên hãy mở lòng đón nhận.

Tử vi ngày mới cho thấy sự xuất hiện cả Thiên Tài sẽ mang theo điềm báo may mắn cho người tuổi Thân trong ngày thứ 7 này. Cơ hội tiền đổ về đầy túi bạn là rất lớn, hãy nhanh chóng nắm bắt lấy. Nhất là với những ai làm nghề phụ, số tiền lương thưởng mà bạn nhận được sẽ không hề nhỏ đâu.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà cho phép bản thân được tiêu xài phung phí nhé. Những món đồ hiệu có thể “ngốn” hết hầu bao của bạn đó. Hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và để ra những khoản dự phòng cho những trường hợp cấp thiết nữa.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt, bất đồng khiến cho những vết rạn nứt dần xuất hiện. Những mâu thuẫn cháy âm ĩ này có thể bùng phát bất cứ lúc và đốt cháy tất cả mọi thứ.

Song ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vẫn là vấn đề khiến con giáp này phiền lòng. Người độc thân chưa tìm được đối tượng ưng ý, duyên đến rồi đi nhanh chóng khiến bạn vẫn lẻ bóng. Đã là duyên số là không thể vội vàng được, đừng ép buộc bản thân khi cảm xúc chưa tới.

Tử vi ngày mới cho thấy sự xuất hiện cả Thiên Tài sẽ mang theo điềm báo may mắn cho người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay có Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dậu sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian này nữa. Các khoảng lương thưởng đều đặn cũng đang có dấu hiệu cải thiện tích cực hơn so với thời gian trước.

Người độc thân vẫn tiếp tục trải qua khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng trong ngay Hỏa Kim xung khắc này. Có vẻ như trong lòng bạn vẫn còn đang vương vấn những điều trong quá khứ. Hãy gạt bỏ tất cả, làm mới bản thân để sẵn sàng đón nhận những tình cảm mới mẻ mà mọi người dành cho bạn nhé.

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương. Bạn có thể tham khảo để tiến hành các công việc phù hợp sẽ mang lại hiệu quả như mong đợi.

Tuy nhiên người độc thân vẫn tiếp tục trải qua khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng. Có vẻ như trong lòng bản mệnh vẫn còn đang vương vấn những điều trong quá khứ. Hãy gạt bỏ tất cả, làm mới bản thân để sẵn sàng đón nhận những tình cảm mới mẻ mà mọi người dành cho mình.

Hôm nay có Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dậu sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo