Tuần sau ( 25/4 - 1/5 ): Những con giáp này cẩn thận xui rủi, mọi chuyện không như ý muốn nhưng tuyệt đối đừng nản lòng, may mắn sẽ đến

Tuổi Thân là con giáp xui xẻo tuần này nên mọi chuyện không suôn sẻ với bản mệnh ngay từ đầu tuần.

Đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nếu bạn luôn tìm cách phủ nhận lỗi sai và đổ lỗi cho người khác, bạn sẽ làm xấu hình ảnh của mình, bản thân bạn cũng không phát triển được.

Trong bất kì phương diện nào của cuộc sống, bạn cũng chớ nên quá ương bướng, cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời khuyên của người khác. Chỉ khi bạn biết rút kinh nghiệm từ lỗi sai của mình, mọi việc mới được khắc phục và tiến triển thuận lợi.

Phương diện tài lộc không có biến động quá đáng kể. Thời điểm này, chỉ có người làm nghề tự do mới có đồng ra đồng vào, còn nếu làm trên các lĩnh vực khác, bạn tốt nhất nên chi tiêu tiết kiệm, chớ hoang phí hoặc đầu tư mù quáng kẻo rơi vào cảnh trắng tay.

Tuổi Thân là con giáp xui xẻo tuần này nên mọi chuyện không suôn sẻ với bản mệnh ngay từ đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Tuổi Tuất

Để tránh hành xử nông nổi, khiến mọi việc thêm rắc rối trong tuần này, người tuổi Tuất không nên đặt những lời đàm tiếu của kẻ tiểu nhân ở trong lòng.

Bạn là người hiểu rõ nhất bản thân mình, nếu bạn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao thì không có gì phải sợ hãi. Sự thật chắc chắn sẽ chứng minh được ai là người đúng, ai là kẻ sai.

Tài lộc không mấy dư dả, hơn nữa, để có thể kiếm được khoản tiền này, bạn sẽ phải dành khá nhiều thời gian và sức lực.

Đáng buồn, Đại Hao xuất hiện còn khiến cho túi tiền vốn đã không mấy dư dả của bạn càng nhanh chóng cạn kiệt hơn, bởi bạn thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết.

Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Là một trong 3 con giáp đen đủi tột cùng, vận tài lộc của tuổi Tuất chịu khá nhiều tổn thương do ngũ hành trắc trở. Tài vận không thông, không có quý nhân giúp đỡ, bản thân lại tự cho mình giỏi không lắng nghe người khác. Tài chính vì thế bị kẻ khác chơi xấu, hãy cẩn thận trước những món hời lớn từ trên trời rơi xuống.

Là một trong 3 con giáp đen đủi tột cùng, vận tài lộc của tuổi Tuất chịu khá nhiều tổn thương do ngũ hành trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm không có nhiều điểm sáng khi từ giữa tuần trở đi, xích mích liên tục xảy ra giữa bạn và người ấy. Khi quan hệ đôi bên ngày một xa cách, kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội xuất hiện. Cả hai người đều cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình.

Tuổi Hợi

Tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Hợi, vì vậy mà bạn cần chú ý đến cách hành xử của mình, ngay khi bạn vừa gặt hái thành công. Bạn chớ nên kiêu ngạo quá mức, chủ động gây xích mích với bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Tài lộc chưa có nhiều tiến triển đáng kể trong tuần này. Có lẽ bạn cần phải tìm một hướng đi mới cho bản thân, không nên tiếp tục đi mãi theo một lối mòn nhất định. Hãy thử hỏi ý kiến người giàu kinh nghiệm để có thể có cách nhìn mới về nhiều vấn đề.

Trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực. Đặc biệt là trong hoàn cảnh tiền lương, tiền thưởng không tăng như hiện nay, bản mệnh cần đặc biệt hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình.

Chuyện tình cảm khá ảm đạm, bạn và người ấy thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn với nhau về các vấn đề trong cuộc sống. Người còn độc thân vẫn giữ những quan điểm khá tiêu cực về tình cảm, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác.

Tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần học cách dứt khoát và quyết đoán hơn khi đưa ra lựa chọn quyết định đến tương lai. Đừng quá lo lắng, thành công sẽ đến nếu bạn biết tận dụng cơ hội, sự chủ động sẽ tạo nên kỳ tích. Trong tuần bạn khá vất vả khi phải đi lại, làm ăn xa, tuy nhiên sẽ có nhiều người hỗ trợ, giúp sức. Tài lộc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc khi bạn dễ bị tổn hao tiền bạc, gặp nạn tiểu nhân.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo