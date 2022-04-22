Đại gia năm 2023 gọi tên 3 con giáp này: THẦN TÀI gõ cửa, CÁT LỘC bội thu, tiền về túi như thác lũ

Những người cầm tinh con Hổ có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Bước sang 2023, Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc.

Bước sang 2023, Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mặc dù năm nay là năm của những bạn tuổi Dậu, tài vận tổng thể có biến động lớn, nhưng trong năm tới, những người bạn thuộc con giáp này sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất.

Công việc của Dậu tiến triển mạnh mẽ và tốt đẹp. Họ sẽ có cơ hội kiếm rất nhiều tiền, ngay cả nguồn thu phụ cũng dồi dào không tưởng. Dù là làm ở ngành nghề gì, chức vụ ra sao thì Dậu vẫn có nguồn thu rất vượng và cuộc sống sung túc đang chờ đón họ.

Bước sang năm mới, con giáp này có thể tìm được cơ hội để phát triển, sự nghiệp ngày một rực rỡ hơn, tài chính ổn định giúp gia đình họ sung túc, ấm no, không lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Vận may của tuổi Dậu cũng được lan tỏa đến những người thân xung quanh. Tử vi dự báo tuổi Dậu sẽ bước sang năm mới 2023 với tâm thế thoải mái, tài lộc hanh thông, gia đạo bình an.

Bước sang năm mới, con giáp này có thể tìm được cơ hội để phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu bậc nhất trong năm 2023. Trời sinh tuổi Hợi đôn hậu, thật thà, hiền lành. Họ còn được thần thánh chiếu cố và ban cho rất nhiều phước lành.

Họ luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát vươn tới thành công. Trong năm 2023, họ sẽ kiếm được khoản cực lớn, cuộc sống vô cùng sung túc.

Thời gian đầu năm 2023, khi bước vào cát vận, người tuổi Hợi sẽ gặp được không ít cơ hội để tăng thêm thu nhập. Chỉ cần kiên nhẫn biết nắm bắt, thì chắc chắn con giáp này sẽ tậu được nhà, mua được xe.

Thời gian đầu năm 2023, khi bước vào cát vận, người tuổi Hợi sẽ gặp được không ít cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo