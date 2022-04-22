Top những con giáp có khởi đầu khó khăn nhưng tương lai làm nên đại sự, bỗng chốc giàu sang phú quý, tiền tài vô như thác

Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong cuộc đua của 12 con giáp , đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm.

Giống như những chú trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, họ cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Tính cách những người tuổi Sửu thường thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể.

Người tuổi Sửu không sợ khó sợ khổ, chẳng ngại xuất thân bần hàn, bởi họ biết xuất thân có thế nào cũng không cản được mình tiến bước. Người xuất thân tốt thì có điểm xuất phát cao, mình nghèo hèn xuất phát điểm thấp hơn thì lấy cần cù bù thêm, từng bước từng bước một vững vàng tiến lên.

Người tuổi Sửu không sợ khó sợ khổ, chẳng ngại xuất thân bần hàn - Ảnh minh họa: Internet

Ý chí kiên cường như vậy, lại thêm năng lực được trui rèn qua năm tháng, chẳng có gì ngạc nhiên khi con giáp này có cuộc sống càng ngày càng tốt lên, vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường.

Bản tính của họ luôn sống lạc quan, vui tươi và luôn nhìn vào mặt tích cực. Nguồn năng lượng dồi dào này giúp họ có thể không ngừng tiến bước dù có lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt. Thậm chí xuất thân bần hàn, vất vả cũng trở thành một phần động lực to lớn để họ vươn lên đầy bất ngờ.

Khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, người tuổi Thìn đam mê chinh phục thử thách sẽ vui vẻ đón nhận. Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, họ không bao giờ muốn tự bó buộc mình trong một không gian chật hẹp. Bản mệnh thích vươn tới bầu trời cao giống như những chú rồng đích thực để thỏa sức vẫy vùng.

Vậy mới thấy, xuất thân như thế nào không quyết định vận mệnh con người, càng không quyết định việc chúng ta hạnh phúc ra sao. Hãy sống tích cực, lạc quan, giữ cho mình ý chí kiên cường và tinh thần quyết tâm không bao giờ khuất phục trước khó khăn, bạn có thể dựa vào chính sức mình, dựa vào sự nỗ lực và sức mạnh tinh thần để vượt mọi gian lao, khổ tận cam lai, sẽ có ngày trở thành “cá chép hóa Rồng”.

Khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, người tuổi Thìn đam mê chinh phục thử thách sẽ vui vẻ đón nhận - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi

Đa phần những người thuộc con giáp này đều có tính cách thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Trong công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm trong nhiệm vụ của bản thân nên tìm mọi cách để hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Họ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự bình tĩnh mà quả quyết, không muốn phiền hà cho người xung quanh.

Tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Do đó, bản mệnh dễ vượng quý nhân, hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trong lúc khó khăn, vất vả.

Với bạn bè, họ luôn rất coi trọng, xem đó như tình anh em máu mủ ruột rà, bạn bè của con giáp này rất nhiều, có thể nói là “tứ hải giai huynh đệ”. Duyên bạn bè của người tuổi Hợi giúp họ vượt mọi sóng gió, được bạn bè sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi cần. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó thì con giáp này vẫn có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt khó khăn, thẳng tiến trên đường đời, tự tạo cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm