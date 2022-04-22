Đúng 9h ngày 23/4: 5 con giáp này chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, may mắn tìm đến, tài lộc hanh thông, tình duyên nở rộ

Người tuổi Dậu sẽ có được điềm lành và có quý nhân chiếu cố vào cuối tháng 4. Tuổi Dậu vốn là con giáp dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà công việc hanh thông thuận lợi trong thời gian ngắn.

Năm 2022 này, con đường tài lộc, làm giàu của tuổi Dậu vô cùng suôn sẻ, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phát tài.

Trong khoảng thời gian từ giờ đến giữa năm, tuổi Dậu chỉ cần thể hiện năng lương tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Trong sự nghiệp, tuổi Dậu cũng có cơ hội thể hiện hết tài năng cá nhân, được cấp trên trọng dụng, việc thăng quan tiến chức chỉ trong tầm tay.

Trong sự nghiệp, tuổi Dậu cũng có cơ hội thể hiện hết tài năng cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống biết người biết ta nhờ vậy mà cuộc sống gặp được nhiều may mắn.

Cuối tháng 4 sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp vận may về sự nghiệp, đặc biệt có lợi cho việc thăng tiến trong công việc.

Trong gian tới chỉ cần tuổi Hợi có thêm sự kiên trì và nhẫn nại trong công việc, thì vận may sẽ lội ngược dòng, muốn nghèo cũng khó.

Trong vòng 3 tháng tới, bất kể làm việc gì cũng hanh thông, tuy có chút áp lực nhưng chỉ cần giữ được tâm trạng rất tốt thì vận may luôn ở bên cạnh. Hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, giàu có trong tầm tay.

Cuối tháng 4 sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp vận may về sự nghiệp, đặc biệt có lợi cho việc thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Trí thông minh và tâm địa lương tiện của bản mệnh cũng có thể thúc đẩy thêm các mối quan hệ làm ăn tốt.

Bạn và người ấy vì bất đồng mà không ngừng tranh cãi. Hai người chẳng thể tìm được sự thống nhất chung, cả tinh thần và thể trạng đều mệt mỏi. Hãy ngồi xuống và lắng nghe, đừng mãi khăng khăng ý kiến của mình nếu không muốn mọi thứ đổ bể trong chớp mắt.

Tuổi Tý

Cuối tháng 4 này, người tuổi Tý sẽ gặp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Thời gian sắp tới, danh lợi phất lên chưa từng có, của cải tiền bạc cũng là do quý nhân mang đến.

Đặc biệt, đối với những người làm công ăn lương sẽ có khả năng thăng tiến, nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực và phấn đấu hơn nữa thì sẽ tạo được thành tựu rực rỡ, tương lai xán lạn.

Từ giờ đến cuối năm, nếu tuổi Tý tìm được cơ hội thì chuyện mua được nhà mới, đổi được xe cũ là chuyện thường tình, thậm chí giàu có thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên tử vi ngày 23/4 nói bạn dễ hành xử bất cẩn, nóng nảy và gây ra những tranh cãi không đáng có. Các mối quan hệ xã giao vì thế mà có chiều hướng xấu đi.

Tuy vậy bạn vẫn có thể hoàn thành được công việc và đạt được một số thành tích nho nhỏ trong ngày thứ 7 này. Nếu có thể tiết chế được bản thân thì bạn sẽ còn nhận được sự ủng hộ của không ít người nữa đó.

Tử vi ngày 23/4 nói bạn dễ hành xử bất cẩn, nóng nảy và gây ra những tranh cãi không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh gặp phải không ít trắc trở. Dường như cả hai sẽ phải tốn kha khá thời gian mới có thể có được sự đồng ý của hai bên gia đình.

Mùi

Cuối tháng 4, những người tuổi Mùi, tài lộc có nhiều tiến triển, xung quanh dễ gặp được nhiều cơ hội, họ thích tiết kiệm, cầu tài, nhờ vậy mà cũng dễ dàng cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài.

Ngoài ra, tuổi Mùi rất giỏi trong việc quản lý tài chính và có nhu cầu dấng thân vào kinh doanh đầu tư. Trong vòng 3 tháng tới, sự nghiệp rất suôn sẻ và thuận lợi, nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân đúng lúc đúng thời điểm thì mọi thứ sẽ viên mãn, muốn làm gì cũng sẽ thăng hoa.

Người tuổi Mùi nếu có ý đinh kinh doanh hay đầu tư làm ăn thì hãy cứ mạnh dạn, mọi thứ sẽ giúp họ có được nhiều trải nghiệm.

Cảnh báo bản mệnh cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, hợp đồng hợp tác, kẻo dễ gặp phải sai sót khiến tất cả đổ sông đổ bể lúc nào chẳng hay.

Người độc thân có thể gặp được người tâm đầu ý hợp một cách tình cờ và bất ngờ. Đôi bên chỉ mới trò chuyện mà đã cảm nhận được như có sự thân quen từ trước đó. Có lẽ đây chính là nhân duyên mà bấy lâu bạn vẫn luôn chờ đợi.

Người tuổi Mùi nếu có ý đinh kinh doanh hay đầu tư làm ăn thì hãy cứ mạnh dạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn là người hiền lành, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Trong cuộc sống này, tuổi Mão cũng biết tận dụng ưu điểm của bản thân để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm 2022 này, tuổi Mão là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, nhờ có thái độ sống tốt mà tài vận và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực.

Cuối tháng 4 này, cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên tầm cao mới, nếu như không giàu có như mong đợi thì cũng vẹn toàn mọi thứ, khó khăn cũng được giải quyết, thậm chí có người giàu có không ai sánh bằng.

Người tuổi Mão làm nghề phát minh, khoa học, nghệ thuật... đúng 9h ngày 23/4 sẽ gặp lợi lộc về tiền bạc. Con giáp này thận trọng trong chuyện tình cảm không phải vì đề phòng đối phương mà là quan tâm nên không muốn trở nên quá vồ vập.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.