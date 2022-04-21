4 con giáp này đầu tư nửa cuối năm 2022 sẽ phát TÀI, phát LỘC, sự nghiệp thăng tiến, mua may bán đắt, tiền vô như nước

Chỉ cần người tuổi Sửu chịu khó làm việc thì vận may sẽ đến giúp bạn.

Tuy nhiên, tuổi Sửu lại dễ mềm lòng và tin người nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất của, hao tài. Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen.

Năm nay Sửu có điềm lành “Tài chính, Quan lộc”, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc thu hoạch, được quý nhân giúp đỡ, dù là nhân viên văn phòng hay người tự khởi nghiệp kinh doanh, trước cuối năm sẽ kiếm được khoản tiền rất thỏa đáng.

Chỉ cần người tuổi Sửu chịu khó làm việc thì vận may sẽ đến giúp bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn được quý nhân phù trợ, năm nay thường có quý nhân giúp đỡ, tương lai sự nghiệp sáng sủa, công việc suôn sẻ, tiền bạc dễ thu, có thể nói mọi việc đều suôn sẻ.

Người tuổi Ngọ theo đuổi sự hoàn hảo trong công việc, làm việc có tâm, nghiêm túc và có trách nhiệm, sự nghiệp phát đạt.

Theo tử vi tài lộc 12 của con giáp năm 2022, ngoài thu nhập chính từ công việc hiện tại, bản mệnh còn có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, chứng khoán… mang tới nguồn tiền ổn định.

Người tuổi Ngọ luôn được quý nhân phù trợ, năm nay thường có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều, chỉ cần chăm chỉ làm ăn thì tất nhiên sẽ thu được thứ gì đó, gặp cơ hội vận trình tốt. Năm nay, Thìn có sao "sân khấu" di chuyển, có cơ hội mở rộng việc kinh doanh ra nơi khác và phát triển thị trường mới.

Tuy có thay đổi nhưng cơ hội đều ẩn chứa trong đó, nếu người tuổi Thìn tận dụng tốt tài năng của mình thì vận may sẽ xuất hiện xung quanh họ.

Tuy nhiên, trong công việc lẫn làm ăn kinh doanh, tuổi Thìn cũng có nhược điểm lớn là tác phong kinh doanh tương đối độc đoán chuyên quyền, không thích tiếp thu ý kiến người khác, cực kỳ bảo thủ. Nếu không thay đổi điều này, việc làm ăn dễ đổ bể vì rạn nứt nội bộ hoặc chỉ kiếm tiền được số tiền nhỏ, không thể phát triển lớn mạnh.

Năm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bao dung, nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, người tuổi này còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp tuổi Mão cũng sẽ đạt được thành công nhất định

Sự nghiệp Mão tiến triển vô cùng thuận lợi, không những hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà kết quả cũng rủng rỉnh, hiệu suất làm việc sẽ được sếp nhìn thấy, có thể khen ngợi và đánh giá cao, có cơ hội nhận được tiền thưởng hậu hĩnh.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo