Tử vi 3 tuần tới ( 25/4 - 16/5 ): Vận xui qua mau, vận may gõ cửa, 3 con giáp này chuẩn bị đón loạt tin tốt, phúc lộc dồi dào, tình duyên thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp là con giáp hiền lành, hòa đồng. Họ dễ gần, có thể kết bạn với tất cả mọi người. Trong công việc, con giáp này đi theo hướng chậm mà chắc.

Họ luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc nên tránh được những sai sót đáng tiếc. Cũng bởi vậy nên con giáp này sẽ đạt được thành công trong công việc.

3 tuần tới đây, con giáp tuổi Mùi hết khó hết khổ, được quý nhân phù trợ. Họ sẽ nhận được thêm công việc, dự án mới để thể hiện khả năng cũng như kiếm thêm thu nhập. Nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn và nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp tuổi Mùi vượt qua khó khăn, kiếm thêm thu nhập, đón phúc lộc vào nhà.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì đơn hàng về nhiều, gặp được nhiều khách hàng, thu nhập lên cao. Những con giáp tuổi Mùi đang ốm đau bệnh tật cũng sớm hồi phục, quay trở lại nhịp sống thường nhật.

3 tuần tới đây, con giáp tuổi Mùi hết khó hết khổ, được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi khá ổn định trong tuần này. Với những người còn độc thân, bạn không nên hành động vội vàng mà cần chờ thời điểm chín muồi hãy "tấn công" đối phương.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó. Tuy năng lực có hạn nhưng họ lại rất chăm chỉ, cầu tiến và ham học hỏi.

Cũng bởi vậy nên mới đầu con giáp này không phải là người xuất sắc nhất nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Sửu nhất định sẽ làm nên chuyện.

Con giáp tuổi này rất coi trọng công việc và sự nghiệp của mình. Họ nói được, làm được và kiên định với mục tiêu của mình.

3 tuần tới đây, con giáp tuổi Sửu thoát khỏi vận xui, tài vận khởi sắc. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này khắc phục được những điểm yếu, phát huy điểm mạnh, ngày một vững vàng trong công việc.

Không những thế, những người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có cây trồng, vật nuôi khỏe, hứa hẹn mà màng bội thu. Nhờ làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, con giáp này thu về thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ.

3 tuần tới đây, con giáp tuổi Sửu thoát khỏi vận xui, tài vận khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tuần để con giáp này tự tin thể hiện bản thân và trở nên nổi bật trước đám đông. Vận trình công việc của người tuổi Sửu khá tốt, sau khi rút được kinh nghiệm và bài học, bạn biết cách giải quyết vấn đề một cách linh hoạt hơn. Sự hoạt bát, vui vẻ của tuổi Sửu trong tuần cũng để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt người khác phái và thu hút vận đào hoa đến với mình.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Trong những tình huống khẩn cấp, con giáp này tỏ ra bình tĩnh, quyết đoán và thường đưa ra quyết định đúng thời điểm.

3 tuần tới đây, con giáp tuổi Dần có tài vận khởi sắc. Họ đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra và trong thời gian tới, ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực. Nhờ quý nhân giúp đỡ, con giáp này ngày một vững vàng, tự tin trong công việc.

Những người làm kinh doanh có thể sẽ gặp được những người thầy, đối tác làm ăn uy tín. Nhờ đó, họ có thêm kinh nghiệm, mở rộng được các mối quan hệ. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Dần ngày một thành công, thu nhập tăng lên nhanh chóng, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Không chỉ thế, mối quan hệ tại nơi làm việc của tuổi Dần càng ngày càng tốt đẹp. Thu nhập của tuổi Dần cũng tăng lên rất nhiều trong tuần này, bạn hoàn toàn có thể mua sắm những món đồ mà mình yêu thích từ lâu.

3 tuần tới đây, con giáp tuổi Dần có tài vận khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo