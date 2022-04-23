Đúng ngày mai, CN ngày 24/4, CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến 3 con giáp này, tiền tài rủng rỉnh, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 08:44

Ngày mai CN ngày 24/4, tử vi dự đoán 3 con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, tiền tài lẫn tình duyên đều gặp vận tốt, tiền vô như nước, viên mãn hạnh phúc.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, đường công danh có bước tiến đáng kể khi cấp trên tin tưởng và liên tục giao cho tuổi Mão những trọng trách mới. Bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian này để mở rộng cơ hội phát triên cho mình.

Nguồn thu nhập dồi dào chủ yếu đến từ cong việc chính và một phần từ những nghề tay trái. Con giáp này cũng cần thận trọng khi có kẻ ghen tị với thành quả mà bạn đạt được.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi giữ được sự hài hòa, êm ấm. Mâu thuẫn, hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ sau khi cả hai có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Mệnh chủ cần đặc biệt đến lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 24 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đúng ngày mai, CN ngày 24/4, CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến 3 con giáp này, tiền tài rủng rỉnh, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Xem tử vi hàng ngày, đường công danh có bước tiến đáng kể khi cấp trên tin tưởng và liên tục giao cho tuổi Mão những trọng trách mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đừng quá để ý lời nói của mọi người hôm nay, có thể họ chỉ sơ sót mà thôi. Đặt nặng quá những lời ai đó thốt ra có thể khiến cho bạn bị tổn thương, chạm tự ái và có một ngày không vui vẻ chút nào.

Nhờ có Chính Quan mà người tuổi Thìn nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn trong ngày này. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc có đầu có cuối đã giúp bạn ghi ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh.

Bản mệnh đừng quá tin tưởng hay cố gắng hi sinh vì ai đó vì cuộc sống của bạn phải vui vẻ thì người khác mới cảm thấy thoải mái. Đừng vì chữ hi sinh rồi nhận về mình nhiều tủi hổ, cuối cùng kết quả chẳng được gì.

Đứng trước sóng gió hay khó khăn, người tuổi Thìn cũng vẫn giữ được cho mình tâm thế vững vàng. Có thể nói, không điều gì có thể cản trở được niềm đam mê chinh phục thành công của con giáp này.

Vận trình tài lộc dư dôi, bản mệnh không phải lo về vấn đề chi tiêu như trước nhờ doanh thu ổn định. Chuyện tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, bạn có thể sẽ đối diện với những vướng mắc không tên trong tình cảm cá nhân. Áp lực mà bạn đang gánh chịu mỗi ngày một lớn dần khi không tìm được sự sẻ chia, đồng điệu của nửa kia.

Đúng ngày mai, CN ngày 24/4, CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến 3 con giáp này, tiền tài rủng rỉnh, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Vận trình tài lộc dư dôi, bản mệnh không phải lo về vấn đề chi tiêu như trước nhờ doanh thu ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 24/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, năng lực sẵn có giúp người tuổi Tỵ dễ dàng giải quyết được ít nhiều vấn đề phát sinh trong công việc. Qua đó, cấp trên cũng dần có cái nhìn khác và tính tới chuyện cất nhắc con giáp này lên vị trí cao hơn.

Trực giác tốt đẹp đến cho bản mệnh nhiều cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng nhìn ra được. Con giáp này có thể sẽ đối diện với nhiều buồn phiền trong chuyện tình cảm. Gia đạo bất an, tình cảm cá nhân phải chịu nhiều lời qua tiếng lại.

Chính Tài đang cho thấy nguồn thu nhập của con giáp tuổi Tỵ đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà kho, nhà vệ sinh và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đúng ngày mai, CN ngày 24/4, CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến 3 con giáp này, tiền tài rủng rỉnh, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Năng lực sẵn có giúp người tuổi Tỵ dễ dàng giải quyết được ít nhiều vấn đề phát sinh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Đúng 12h hôm nay ngày 23/4: Top con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, quý nhân phù trợ, tiền đổ về túi như thác

Đúng 12h hôm nay ngày 23/4: Top con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, quý nhân phù trợ, tiền đổ về túi như thác

Tử vi dự đoán hôm nay ngày 23/4 của những con giáp này may mắn gõ cửa, thần tài tìm đến, tin vui tới tấp, tiền tài hay tình duyên đều nở rộ.

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