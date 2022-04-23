Bước qua hôm nay ngày 23/4, THẦN TÀI chiếu cố, 3 con giáp này 'ngồi không' hưởng phước, chuẩn bị đón loạt tin vui, tiền tài đầy nhà, viên mãn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 09:22

Nhờ được sao cát tinh chiếu mệnh nên cuối tuần, tiền sẽ ào ào chảy vào túi của 3 con giáp này. Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, bạn hãy sẵn sàng đón nhận loạt tin vui. Bạn sẽ không còn phải lo đến chuyện chi tiêu hay chuyện tình duyên nữa.

Tuổi Thìn

Cuối tuần, vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Thìn. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ trở nên phát tài. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của Thìn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ.

Tranh thủ lúc Thần Tài đang đứng về phía mình, Thìn có thể mở rộng quy mô.Có câu xởi lời trời cho. Con giáp này sống phóng khoáng, tiền bạc dư dả hết lại có nên chẳng mấy khi phải đắn đo chuyện tiền nong.

Với số tiền có được, Thìn có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Nếu đi đúng hướng trong công việc, Thìn còn có thể thăng hoa hơn nữa.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4) cho hay, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Thìn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Bước qua hôm nay ngày 23/4, THẦN TÀI chiếu cố, 3 con giáp này 'ngồi không' hưởng phước, chuẩn bị đón loạt tin vui, tiền tài đầy nhà, viên mãn hạnh phúc - Ảnh 1
Cuối tuần, vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn này, người tuổi Thìn không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Cũng nhờ vậy mà người tuổi Thìn sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Mùi đón vận quý nhân khá vượng vào cuối tuần nên vận trình có nhiều khởi sắc. Thời điểm này công việc của Mùi không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó.

Tranh thủ lợi thế đang có, Mùi hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để giành lợi thế. Vào thứ 7 ngày 23/4, Mùi có sự hậu thuẫn của Thần Tài nên tài vận tăng tiến đáng kể. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi. Chỉ cần Mùi mạnh dạn tiến lên thì sẽ tăng tiến tài lộc mà không phải bôn ba quá vất vả.

Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mùi đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp trong 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4). Khi qua năm 2021, nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Bước qua hôm nay ngày 23/4, THẦN TÀI chiếu cố, 3 con giáp này 'ngồi không' hưởng phước, chuẩn bị đón loạt tin vui, tiền tài đầy nhà, viên mãn hạnh phúc - Ảnh 2
Mùi đón vận quý nhân khá vượng vào cuối tuần nên vận trình có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào cuối tuần này. Nhờ có tài tinh nâng đỡ nên các nguồn thu nhập của Thân tăng tiến. Cả công việc chính và phụ đều mang đến nguồn thu đáng kể.

Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ được khách hàng và đối tác tin tưởng, tiền đổ về túi nhanh chóng. Con giáp này có nhiều đơn đặt hàng, công việc vất vả hơn nhưng thu nhập cũng xứng đáng. Tranh thủ lợi thế này, Thân có thể tung ra thị trường những mặt hàng mới.

Người làm công ăn lương cũng gặp nhiều may mắn. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng Thân có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Ngày thứ 7, con giáp này hãy phát huy hết sức mình trong công việc. Đồng nghiệp và lãnh đạo sẽ phải ngạc nhiên và công nhận năng lực của bạn sớm thôi.

Bước qua hôm nay ngày 23/4, THẦN TÀI chiếu cố, 3 con giáp này 'ngồi không' hưởng phước, chuẩn bị đón loạt tin vui, tiền tài đầy nhà, viên mãn hạnh phúc - Ảnh 3
Người tuổi Thân được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

3 ngày cuối tháng 4, top con giáp này CÁT TINH chiếu mệnh, quý nhân phù trợ, tiền tự nhiên vào túi như thác, rộng mở công danh, phát tài phát lộc

3 ngày cuối tháng 4, top con giáp này CÁT TINH chiếu mệnh, quý nhân phù trợ, tiền tự nhiên vào túi như thác, rộng mở công danh, phát tài phát lộc

Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp này được tử vi dự đoán sẽ gặt hái được nhiều thành công, tài lộc dồi dào trong tháng 4.

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