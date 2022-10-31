Ngày 1 đầu tháng đón mưa tài lộc, ngày 2 nhận gió tiền tài: 3 con giáp này hứng trọn may mắn 2 ngày đầu tháng 11 dương lịch, giàu sang có thừa, thuộc top vương giả bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 14:20

Tử vi tiên tri dự đoán, vào ngày 1/11 và 2/11, những con giáp này như "cá gặp nước", đã giàu lại còn giàu hơn thì lộc lá đổ về ngập tràn, làm gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Dậu

Ngày 1 đầu tháng đón mưa tài lộc, ngày 2 nhận gió tiền tài: 3 con giáp này hứng trọn may mắn 2 ngày đầu tháng 11 dương lịch, giàu sang có thừa, thuộc top vương giả bậc nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết những người cầm tinh con gà có đặc điểm chung là khôn ngoan, mạnh mẽ, không ngại khó, hành động rất quyết đoán và có thể nhanh chóng bắt tay vào những việc đã định. Chần chừ không phải là phong cách hành động của người tuổi Dậu.

Vào ngày 1/11 và 2/11, những người này sẽ thoát khỏi vận rủi đeo bám. Người tuổi gà có mục tiêu rõ ràng và biết nỗ lực hết mình, kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần rực rỡ.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân trong ngày 1/11 và 2/11 rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Ngày 1 đầu tháng đón mưa tài lộc, ngày 2 nhận gió tiền tài: 3 con giáp này hứng trọn may mắn 2 ngày đầu tháng 11 dương lịch, giàu sang có thừa, thuộc top vương giả bậc nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự hanh thông còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

Ngày này ngũ hành xung khắc khiến con giáp này có thể gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng bạn phải lạc quan lên vì sẽ có cách giải quyết thỏa đáng. Tâm thái tích cực chính là yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ.

Tuổi Dần 

Xem tử vi 12 con giáp dự báo vận trình của tuổi Dần vô cùng thuận lợi nhờ được cát tinh dẫn lối. Bản mệnh không quá khó khăn để vượt qua vất vả trong hai ngày này, mọi việc đều được bạn xử trí, giải quyết ổn thỏa. 

Đặc biệt vào ngày 1/11 và 2/11 sẽ là ngày gặt hái được nhiều thành quả nhất do được Thần Tài trợ lực. Sự nghiệp trên đà thăng tiến nhờ được cấp trên nâng đỡ, cất nhắc và tạo điều kiện nên bạn hoàn toàn có thể phô hết tài năng của mình. 

Ngày 1 đầu tháng đón mưa tài lộc, ngày 2 nhận gió tiền tài: 3 con giáp này hứng trọn may mắn 2 ngày đầu tháng 11 dương lịch, giàu sang có thừa, thuộc top vương giả bậc nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc đã giao vào tay bạn chắc chắn sẽ được hoàn thành xuất sắc, với những biểu hiện tích cực như vậy việc tăng lương, thăng chức với bạn chỉ còn là ngày một, ngày hai mà thôi. 

Chẳng những vậy thời gian này tài lộc của Dần cũng khá lý tưởng. Có nhiều thời điểm con giáp này buông thả với những mưu cầu tài lộc nhưng vẫn nhận được sự khích lệ đến từ Chính Tài nên tiền bạc tự kéo nhau đổ về nhà.

Hãy yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Từ 20h tối 29/10/2022: Thần Tài phù trợ, 3 con giáp trúng xổ số độc đắc bạc tỷ, tay ôm bạc, tay hái vàng, đổi đời giàu sang, một bước lên thành tỷ phú

Tử vi tiên tri cho thấy bản mệnh của 3 con giáp này từ 20h tối 29/10 ngập tràn may mắn, cơ hội trúng lớn đang đón chờ.

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