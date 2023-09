Nếu bạn sở hữu các nét tướng này thì xin CHÚC MỪNG vì bạn sẽ có cuộc đời vương giả, không làm QUAN cũng làm TƯỚNG

Những quý cô có tướng mũi cân đối, sống mũi dài, kích thước mũi không quá to hay quá nhỏ đều có số mệnh phú quý, dễ được gả vào gia đình quyền quý.

Mũi nhẹ uốn cao dần đều, cánh mũi tròn trịa có thịt sẽ là người phụ nữ nhận được nhiều sự yêu thương của chồng, có cuộc sống giàu sang tài vận tốt, dựa vào sự tự tin vốn có và sự nhanh nhẹn của mình, đó cũng là người gặt hái nhiều thành công trong con đường sự nghiệp.

Người phụ nữ như vậy sẽ là người phò tá xuất sắc cho chồng, tình cảm vợ chồng luôn đong đầy trìu mến, hai người đồng sức đồng lòng trong mọi việc và cùng nhau hưởng phúc.

2. Người có tướng hai cằm

Người sở hữu tướng hai cằm được xem là phúc tướng. Ảnh minh họa.

Một người dù nam hay nữ nếu sở hữu tướng cằm đầy hoặc hai cằm thì đó được xem là phúc tướng. Nhiều chuyên gia nhận định, nam giới hay nữ giới, nếu sở hữu tướng hai cằm, dự đoán ngoài 40 tuổi sẽ sống cuộc đời giàu sang, đầy đủ, nếu biết tu nhân tích đức, chăm chỉ làm ăn thì hậu vận an nhàn, được hưởng vinh hoa phú quý.

Mặc dù trong thời hiện đại, nhiều người phụ nữ cằn có khuôn mặt càng thon, cằm càng gọn càng được ưa chuộng nên vô tình bỏ qua nét cằm phú quý này nhưng ít ai biết tướng cằm tròn đầy thường hạnh phúc.

3. Tai to, dái tai dày

Dái tai đầy đặn là đại diện cho sự trường thọ và nhân hậu. Ảnh minh họa.

Một người may mắn sở hữu tướng tai to dái tai dày là người có cuộc sống may mắn hơn người. Trong cuộc sống, những người sở hữu dái tai đầy đặn là đại diện cho sự trường thọ và nhân hậu.

Trời sinh những người này có sức khỏe tốt, vào thời tiền vận cuộc sống của họ tuy không giàu có mỹ mãn về vật chất nhưng đời sống tinh thần thì hạnh phúc không ai sánh bằng.

Bước vào giai đoạn trung vận, những người sở hữu tướng tai này không những xây dựng sự nghiệp thăng hoa thịnh vượng mà tiền bạc cũng dư dả không ai sánh bằng, ai cũng giàu, ai cũng có chức có quyền.

Những người này sau tuổi 40 sẽ có thể sở hữu tướng tai này thường sở hữu của cải đồ sộ, cả đời không phải lo lắng sầu muộn, chỉ việc an nhàn hưởng phước lành đến hậu vận, thậm chí giàu có viên mãn 3 đời, khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ với cuộc sống mà họ đang có.

4. Nhân trung rõ ràng và sâu

Nhân trung đẹp là biểu hiện cho trường thọ. Ảnh minh họa.

Một người nếu sở hữu tướng nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên. Phần nhân trung dài và sâu là những người con rất hiếu thảo.

Đó còn là người phụ nữ có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng sinh được con tài giỏi. Đứa trẻ có người mẹ như vậy thường rất hiếu đạo, thông minh, nhiều phúc lộc, trong tương lai sẽ gặt hái nhiều thành công.

Nhân trung đẹp còn là biểu hiện cho trường thọ (nhân trung trong tướng học còn được ví là "Thọ đường"), vừa thông minh lại sống lâu, chồng giàu sang hiển đạt, con hiếu đạo vẹn tròn. Người phụ nữ có khuôn mặt như vậy thật là có phúc.

5. Đường hôn nhân chạy lại gần ngón áp út

Nếu lòng bàn tay có dấu hiệu này nghĩa là bạn rất may mắn trong chuyện hôn nhân. Nếu là nữ giới nghĩa là bạn sẽ cưới được chồng được như ước muốn, tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Đường chỉ tay rất dễ xem và dễ nhận biết nên bạn có thể ngửa bàn tay lên và xem ngay để biết được mình có số lấy chồng giàu sang không nhé! Nếu muốn nhìn rõ hơn, bạn hãy scan hình bàn tay phải ra rồi in lên giấy để xem cho chính xác.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo