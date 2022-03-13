Càng BÉO càng GIÀU, những con giáp này luôn khiến người khác ghen tị đỏ mắt

Khi gặp mặt họ, dù là lần đầu tiên, nhiều người đã có thể nảy sinh hảo cảm ngay lập tức, muốn đối xử tốt với họ, muốn giới thiệu những điều tốt đẹp cho họ. Vì vậy, con gái tuổi Dần mập mạp thường nhận được sự yêu mến của nhiều người khác giới, dễ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Còn đàn ông tuổi Dần thường được tiếp xúc với những cơ hội hứa hẹn, khiến họ phát triển một cách nhanh chóng hơn.

Tuổi Dần là con giáp sinh ra đã mang số giàu sang phú quý. Người tuổi Dần có thân hình mập mạp, béo tròn là những người có phúc phần tốt, cả đời được hưởng an nhàn. Người tuổi Dần thường mập phần mặt, khiến họ bỗng trở nên phúc hậu và gần gũi hơn nhiều. Vì vậy, những ai cầm tinh con giáp này có tướng mạo mập mạp thường xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp hơn.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn có tướng người mập mạp lại càng gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa.

Tuổi Thìn vốn đã là một con giáp tốt số. Họ có tài và thường tìm được những cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị của mình trước mắt cấp trên. Đã vậy, người càng mập mạp thì lại càng nhiều may mắn. Người tuổi này mập mạp thường tạo cho người ngoài cảm giác đáng tin cậy, dễ có khả năng làm nên nghiệp lớn, có tướng làm lãnh đạo.

Tướng mạo của con giáp càng mập càng có phúc phát huy tác dụng lớn nếu họ làm trong lĩnh vực kinh doanh. Họ dễ tạo được niềm tin cho đối tác hoặc khách hàng, giúp họ kí được những hợp đồng béo bở, giúp công ty phát triển đi lên. Phụ nữ có tướng người mập mạp cũng thường nhận được sự yêu mến, chiều chuộng của cánh đàn ông. Họ sẽ trở thành người mẹ hiền, vợ đảm, là chỗ dựa cho chồng con.

Tuổi Hợi

Tài vận sẽ đến không ngừng với tuổi Hợi có dáng người mập mạp. Ảnh minh họa.

Người tuổi hợi là đặc trưng tiêu biểu nhất cho những người có tướng mạo càng béo càng giàu. Càng béo người này càng nhiều tiền tiêu. Chẳng những vậy những người này còn hưởng “khẩu phúc” đi đâu cũng có lộc ăn. Khi nhỏ những người này cực kì gầy thế nhưng khi lớn lên tốc độ ăn và lượng ăn của họ sẽ khiến ai cũng phải giật mình. Bởi “tiểu kim trư” này đã béo là rất khó giảm cân. Người nào tuổi hợi mà có tướng mập mạp thì sau này dễ làm quan lớn, vị trí hơn người.

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