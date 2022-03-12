Top 3con giáp có lương dù cao đến đâu vẫn trong tình trạng "không đồng xu dính túi" vì không biết cách quản lý tiền

Lý do thực ra rất đơn giản, dù tuổi Thân giỏi xoay sở kiếm tiền là điều không cần bàn cãi nhưng họ lại khá kém trong việc trong quản lý tài chính. Họ cho rằng kiếm tiền là để tiêu, không tiêu tiền thì đồng tiền cũng chỉ là tờ giấy. Do đó, họ luôn mặc trên người những món đồ hàng hiệu, sử dụng những mặt hàng đắt tiền.

Đừng nhìn những người tuổi Thân thường chăm chỉ kiếm tiền mà nghĩ rằng ví tiền của con giáp này lúc nào cũng dày cộp, thực tế cuối cùng nhìn vào tài khoản của họ thì chẳng thấy tiết kiệm được là bao.

Những chú Khỉ thường rất chú ý đến chất lượng cuộc sống và thích tận hưởng cuộc sống, cho nên họ hầu như đều dành tất cả số tiền mình kiếm được cho những nhu cầu này.

Người tuổi Thân thích đi dạo phố, trong những lúc ấy, chỉ cần nhìn thấy món gì vừa mắt là chắc chắn sẽ mua ngay không chần chừ, cho dù tốn nhiều hay ít tiền cũng không quan tâm, chỉ cần mình thích là được.



Nhiều khi, họ tiêu tiền một cách rất lãng phí khi mua bán những món đồ không thực sự cần thiết, thậm chí chỉ cần nhân viên bán hàng nói lời ngon ngọt, họ cũng có thể mua ngay lập tức. Nếu không thay đổi thói quen này, tuổi Thân sẽ chẳng bao giờ tiết kiệm được.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, những người tuổi Hợi có thể nói là thích theo đuổi cái mới nhất. Với những món đồ mới mẻ hay các sản phẩm công nghệ cao, các bạn vô cùng hứng thú, chỉ cần một sản phẩm mới vừa ra lò là các bạn lại trỗi dậy ham muốn được thử và cố gắng mua cho bằng được.

Người tuổi Hợi vốn có con đường tài vận khá hanh thông, công việc của họ thường mang lại cho họ mức lương khá và ổn định. Thế nhưng họ lại có sở thích tiêu tiền cho mua sắm. Chỉ cần nhìn thấy vừa ý món đồ gì, họ có thể mua ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Vấn đề nữa là, những sản phẩm mới được mua lúc hứng lên có thể sẽ chẳng dùng đến hoặc dùng một hai lần lại bỏ đó.



Hơn nữa, họ còn là một người vô cùng hào phóng và rộng rãi, con giáp không toan tính này sẵn sàng cho người khác vay mượn tiền của mình mà không cần đòi lại ngay lập tức. Chính vì những lý do đó mà con giáp không giữ được tiền này cũng thường không để dành tiền được bao lâu.

Tính hào phóng, rộng rãi của người tuổi Hợi cũng khiến họ đau đầu cũng chi tiêu. Ảnh minh họa.

Lời khuyên dành cho con giáp Hợi là, các bạn hãy phản tỉnh bản thân một chút, nếu cứ theo đuổi những cái mới để thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ và hư vinh mà lãng phí đi những khoản tiền mà bản thân phải vất vả kiếm được, các bạn sẽ cháy túi, đến khi có việc thực sự cần tiêu sẽ không có khả năng chi trả. Điều này liệu có đáng?

Tuổi Sửu

Mặc dù người tuổi Sửu trời sinh có tính tình chăm chỉ cần cù, lao động không bao giờ biết mệt mỏi song các bạn cũng là người thiếu khả năng phản kháng lại những ham muốn về cái đẹp. Để theo đuổi cái đẹp, con giáp này thường không tiếc tiền bạc để làm đẹp cho bản thân.

Trong mắt người khác, người tuổi Sửu luôn sành điệu, nổi bật, bắt mắt. Tuy nhiên các bạn cũng nên biết thêm, rằng sự lấp lánh đẹp đẽ luôn cần đến tiền để duy trì.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng song cần tiết chế đúng mức, đúng hoàn cảnh và đúng khả năng. Việc không tiếc tiền chi cho cái đẹp nên được kiểm soát lại, nếu không, việc này sẽ chỉ khiến ngân khố của các bạn hao hụt, chẳng còn lại là bao.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo