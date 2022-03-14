Những con giáp này càng đi xa lập nghiệp càng dễ thành công, gây dựng cơ đồ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 09:06

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" là câu nói chính xác nhất về những con giáp này. Chỉ cần lập nghiệp ở nơi xa, ắt sẽ có quý nhân phù trợ, công việc suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Những con giáp này càng đi xa lập nghiệp càng dễ thành công, gây dựng cơ đồ rực rỡ - Ảnh 1

Tính cách thích phiêu lưu của tuổi Ngọ giúp họ dễ dàng lập nghiệp tại phương xa. Ảnh minh họa

Ai nói tới tuổi Ngọ, thì cũng nghĩ đến hình ảnh một con người năng nổ, thích phiêu lưu đi đây đi đó. Trời sinh tuổi Ngọ là phải đi xa ngao du thiên hạ thì mới tìm được nơi hạ cánh. 

Con giáp này cảm thấy thế giới rất rộng lớn và phong phú, chỉ có đi đến tận nơi, nhìn thấy tận mắt mới có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình. Họ cho rằng con người không thể dễ dàng thỏa mãn với thực tại, cần phải luôn không ngừng mở rộng kiến thức của bản thân, và cách đơn giản nhất là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Vì thế, từ khi con nhỏ, họ đã vô cùng hoạt bát hiếu động, thích giao lưu với mọi người, tăng thêm vốn hiểu biết. Đến khi lớn hơn, có điều kiện hơn, họ sẽ tự mình đi thật xa, tăng cường vốn hiểu biết, đồng thời tìm một nơi thích hợp để lập nghiệp, trở thành con giáp giàu từ trẻ.

Họ có tài quan sát nên khi đi xa quê hương dễ dàng học được nhiều thứ hay đẹp trong cuộc sống, để tại dựng sự nghiệp riêng cho mình

Tuổi Dậu

Những con giáp này càng đi xa lập nghiệp càng dễ thành công, gây dựng cơ đồ rực rỡ - Ảnh 2

Tuổi Dậu đi xa lập nghiệp dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa. 

Trời sinh tuổi Dậu trong con đường sự nghiệp của Dậu ban đầu sẽ hơi bấp bênh một chút nhưng càng về sau sẽ càng phát triển và bền vững. Những người tuổi Dậu có xu hướng phải lập nghiệp xa quê mới mong thành công viên mãn được. Bởi đi xa bạn mới gặp được quý nhân giúp đỡ cho bạn thấy con đường đi đúng đắn với năng lực.

Về sự nghiệp, tuổi Dậu có xu hướng làm những nghề tự do. Sự ôn hòa giúp họ có rất nhiều bạn bè và nắm bắt tâm lý người khác khá tốt. Họ thường nhận được nhiều sự hỗ trợ đắc lực từ phía bạn bè và gia đình. Nhưng điều này đôi khi lại ảnh hưởng đến khả năng thành công của họ.

Phát triển độc lập lại một vùng đất mới, tuổi Dậu sẽ mạnh mẽ hơn, không bị phụ thuộc hay bị dao động bởi tình cảm. Có thể ban đầu bản mệnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng không nên lo lắng vì tuổi Dậu thường phát về đoạn trung niên, càng về già càng phát. Con đường tài vận của bạn sẽ khởi sắc hơn khi dám làm ăn xa.

Tuổi Sửu

Những con giáp này càng đi xa lập nghiệp càng dễ thành công, gây dựng cơ đồ rực rỡ - Ảnh 3

Khi xa quê hương, người tuổi Sửu sẽ phát huy hết khả năng của mình. Ảnh minh họa.

Trong 12 con giáp thì có lẽ người tuổi Sửu là con giáp nhận nhiều vất vả nhất. Từ nhỏ họ đã chăm chỉ, tự lập và ít khi dựa dẫm vào người khác. Dẫu gặp khó khăn trắc trở, họ cũng không nhờ vả hay nịnh nọt ai để tiến thân.

Trong tính cách người tuổi Sửu trung thực, chịu khó nếu muốn thành nghiệp lớn bạn phải tạo dựng cho mình các mối quan hệ và cần phải thêm chút lanh lợi thì sẽ thành công. Khi tuổi Sửu đi xa quê hương sẽ có khả năng phát huy hết khả năng của mình. Tại đây, họ mới tạo dựng được nhiều mối quan hệ xã hội, kiếm được bộn tiền. 

Với tính cách này, khi trở thành lãnh đạo, họ sẽ là người chính trực, không lạm dụng quyền chức. Ở một nơi làm việc mới, tuổi Sửu có thể phát huy hết khả năng nội tại. Họ có thể tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong công việc, kiếm được cơ hội làm giàu bất ngờ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo 

Càng BÉO càng GIÀU, những con giáp này luôn khiến người khác ghen tị đỏ mắt

Càng BÉO càng GIÀU, những con giáp này luôn khiến người khác ghen tị đỏ mắt

Mặc cho người khác ngày đêm giảm cân vất vả, 3 con giáp này cứ tăng cân hết mình thu hút tài lộc, tiền đổ vào túi, đếm hoài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp bói vui tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông