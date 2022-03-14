Những con giáp này càng đi xa lập nghiệp càng dễ thành công, gây dựng cơ đồ rực rỡ

Con giáp này cảm thấy thế giới rất rộng lớn và phong phú, chỉ có đi đến tận nơi, nhìn thấy tận mắt mới có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình. Họ cho rằng con người không thể dễ dàng thỏa mãn với thực tại, cần phải luôn không ngừng mở rộng kiến thức của bản thân, và cách đơn giản nhất là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Vì thế, từ khi con nhỏ, họ đã vô cùng hoạt bát hiếu động, thích giao lưu với mọi người, tăng thêm vốn hiểu biết. Đến khi lớn hơn, có điều kiện hơn, họ sẽ tự mình đi thật xa, tăng cường vốn hiểu biết, đồng thời tìm một nơi thích hợp để lập nghiệp, trở thành con giáp giàu từ trẻ.

Ai nói tới tuổi Ngọ, thì cũng nghĩ đến hình ảnh một con người năng nổ, thích phiêu lưu đi đây đi đó. Trời sinh tuổi Ngọ là phải đi xa ngao du thiên hạ thì mới tìm được nơi hạ cánh.

Họ có tài quan sát nên khi đi xa quê hương dễ dàng học được nhiều thứ hay đẹp trong cuộc sống, để tại dựng sự nghiệp riêng cho mình

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đi xa lập nghiệp dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa.

Trời sinh tuổi Dậu trong con đường sự nghiệp của Dậu ban đầu sẽ hơi bấp bênh một chút nhưng càng về sau sẽ càng phát triển và bền vững. Những người tuổi Dậu có xu hướng phải lập nghiệp xa quê mới mong thành công viên mãn được. Bởi đi xa bạn mới gặp được quý nhân giúp đỡ cho bạn thấy con đường đi đúng đắn với năng lực.

Về sự nghiệp, tuổi Dậu có xu hướng làm những nghề tự do. Sự ôn hòa giúp họ có rất nhiều bạn bè và nắm bắt tâm lý người khác khá tốt. Họ thường nhận được nhiều sự hỗ trợ đắc lực từ phía bạn bè và gia đình. Nhưng điều này đôi khi lại ảnh hưởng đến khả năng thành công của họ.

Phát triển độc lập lại một vùng đất mới, tuổi Dậu sẽ mạnh mẽ hơn, không bị phụ thuộc hay bị dao động bởi tình cảm. Có thể ban đầu bản mệnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng không nên lo lắng vì tuổi Dậu thường phát về đoạn trung niên, càng về già càng phát. Con đường tài vận của bạn sẽ khởi sắc hơn khi dám làm ăn xa.

Tuổi Sửu

Khi xa quê hương, người tuổi Sửu sẽ phát huy hết khả năng của mình. Ảnh minh họa.

Trong 12 con giáp thì có lẽ người tuổi Sửu là con giáp nhận nhiều vất vả nhất. Từ nhỏ họ đã chăm chỉ, tự lập và ít khi dựa dẫm vào người khác. Dẫu gặp khó khăn trắc trở, họ cũng không nhờ vả hay nịnh nọt ai để tiến thân.

Trong tính cách người tuổi Sửu trung thực, chịu khó nếu muốn thành nghiệp lớn bạn phải tạo dựng cho mình các mối quan hệ và cần phải thêm chút lanh lợi thì sẽ thành công. Khi tuổi Sửu đi xa quê hương sẽ có khả năng phát huy hết khả năng của mình. Tại đây, họ mới tạo dựng được nhiều mối quan hệ xã hội, kiếm được bộn tiền.

Với tính cách này, khi trở thành lãnh đạo, họ sẽ là người chính trực, không lạm dụng quyền chức. Ở một nơi làm việc mới, tuổi Sửu có thể phát huy hết khả năng nội tại. Họ có thể tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong công việc, kiếm được cơ hội làm giàu bất ngờ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo