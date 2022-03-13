Lưu lại ngay các MÀU SẮC này để 12 con giáp thay đổi vận mệnh, thu hút may mắn, thịnh vượng

Màu tím là màu sắc mang đến sự thư thái và bình tĩnh; đồng thời tốt cho nhân duyên tình cả cho người tuổi Tý.

Màu đỏ được biết đến là màu chủ đạo của sự hạnh phúc, cảm giác vui tươi và đồng thời mang đến nhiều năng lượng, luôn giữ cho sức khỏe bình an.

Sắc màu xanh lam được cho là sẽ mang tới may mắn cho đường công danh sự nghiệp tuổi Tý.

Tuổi Sửu - Màu nâu, xanh lá, xanh ngọc, xanh đậm

Màu nâu sẽ giúp bản mệnh gặp nhiều suôn sẻ như ý trong chuyện tình cảm.

Màu xanh ngọc là màu sắc tốt nhất với người tuổi Sửu. Vì màu này sẽ mang đến cảm giác yên tâm và hạnh phúc trong cuộc sống.

Màu xanh lá, xanh đậm là màu may mắn với những chú Trâu sẽ giúp các mối quan hệ tại nơi làm việc của bạn diễn ra tốt đẹp.

Tuổi Dần - Màu vàng, Trắng, Xanh lá cây

Màu vàng là màu sắc của sự lạc quan, đại diện cho niềm vui, nguồn năng lượng và sự chuyển động không ngừng, do đó sẽ đem đến những nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, thoát khỏi những điều tiêu cực không mong muốn.

Ngoài màu vàng, người tuổi Dần sẽ có màu may mắn là trắng và xanh lá cây. Trong đó, xám giúp duy trì mối quan hệ hài hòa với người xung quanh. màu xanh lá lại rất hữu ích trong tình yêu của tuổi Dần.

Tuổi Mão - Màu vàng, đỏ, hồng, trắng

Người tuổi Mão muốn gặp nhiều may mắn về tiền tài có thể thường xuyên sử dụng màu vàng. Đây vốn là màu sắc tượng trưng cho sự giàu có, phú quý và vượng vận nên chắc chắn sẽ hút tài hút lộc về cho bạn.

Màu đỏ được cho là màu sắc vượng công danh cho tuổi Mão. Màu sắc này sẽ sẽ mọi việc đều thuận theo mong muốn, làm việc gì cũng tiến triển thuận lợi, rước may mắn vào đến nhà.

Những người tuổi Mão muốn cầu may mắn về nhân duyên, tình cảm, nhất định đừng quên sử dụng màu sắc may mắn trong năm của mình chính là màu hồng.

Bạn có thể sử dụng màu trắng về giảm bớt yếu tố hung hiểm, cầu bình an cho bản thân.

Tuổi Thìn - Màu vàng, xanh dương, xanh lá

Màu vàng giúp tuổi Thìn nhanh chóng giải quyết được những khó khăn. Ảnh minh họa.

Màu vàng là tông màu ấm, sáng, thể hiện sự hào phóng của trái tim, sẽ giúp bạn giải quyết được những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống.

Xanh lá cây (xanh lục) vốn là màu sắc tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, sinh sôi. Gam màu này sẽ giúp giảm đáng kể những tổn thất tiền bạc vô cớ cho người tuổi Thìn.

Màu sắc xanh dương này sẽ giúp bạn thêm phần tự tin, quyến rũ, trở nên có sức hút trong mắt người khác phái, có cơ hội đến với người trong mộng.

Tuổi Tỵ - Màu xanh lam, xanh lục, xám

Màu xanh lam thể hiện sự tinh tế còn màu xanh lá cho phép tuổi Tỵ hài hòa giao tiếp với người xung quanh.

Xanh lục là màu mang đến sự may mắn trong công việc, sự nghiệp và học tập cho người tuổi Tỵ. Nó mang đến những sự vui vẻ, thư giãn trí óc cho tâm trí được thoải mái, làm việc được tốt hơn, giàu trí tưởng tượng.

Màu xám sẽ giúp người độc thân thêm dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, người có đôi cũng tránh được những rắc rối tình cảm không đáng đe dọa mối quan hệ của mình.

Tuổi Ngọ - Màu xanh ngọc, đen, bạch kim

Các bạn độc thân sử dụng nhiều màu sắc xanh ngọc có tác dụng thu hút thêm nhiều sự chú ý, có cơ hội tìm được ý trung nhân hay đến gần hơn với người trong mộng.

Màu đen được cho là sẽ giúp sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng. Chỉ cần bạn dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho công việc, bạn không chỉ được sếp đánh giá cao mà còn có được vị trí và mức lương lý tưởng.

Tăng cường sử dụng màu bạch kim sẽ càng giúp củng cố vận may của bạn thêm chắc chắn trong năm.

Tuổi Mùi - Màu cam, đỏ, tím

Màu cam mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn, mang đến một tinh thần vui vẻ và sự tươi sáng trong cuộc sống. Đem đến những nguồn năng lượng tích cực từ trí tuệ đến cảm hứng sáng tạo.

Để hạn chế tác động từ hung tinh lên sức khỏe của mình, tuổi Mùi có thể dùng màu đỏ để khắc chế. Màu sắc này sẽ giúp bạn giải tỏa tâm trạng rất tốt, tinh thần thoải mái thì bệnh tật nào cũng lùi xa.

Màu tím sẽ giúp tuổi Mùi kích hoạt những luồng năng lượng trực giác nhạy bén mở ra những tầm nhìn sáng suốt cho cả một năm bận rộn.

Tuổi Thân - Màu xanh da trời, trắng, hồng đỏ

Màu đỏ giúp tuổi Thân nhạy bén nắm bắt cơ hội. Ảnh minh họa.

Người độc thân sử dụng màu xanh da trời sẽ có thêm nhiều mối quan hệ tiềm năng, rất đáng mong chờ.

Người tuổi Thân có thể dùng màu trắng nhiều hơn trong năm 2022 để tăng cường vận may cho phương diện sức khỏe của mình. Màu sắc này sẽ giúp cân bằng trạng thái cảm xúc của bạn, giúp bạn cảm thấy thư giãn hơn, giấc ngủ cũng được cải thiện rõ rệt.

Màu hồng đỏ sẽ giúp người tuổi này thêm quyết tâm và tự tin hơn khi đương đầu với những sóng gió. Bạn có sự nhạy bén hơn trong việc phát hiện và nắm bắt cơ hội phù hợp.

Tuổi Dậu - Màu đỏ, xanh lục, xanh lam

Người độc thân tăng cường sử dụng màu đỏ sẽ có cơ hội gặp gỡ những người khác phái khi nhân duyên rất tốt.

Theo màu sắc may mắn của 12 con giáp màu xanh lam, xanh lục sẽ rất tốt cho tài lộc của bản mệnh, rất thích hợp để kích vận may.

Tuổi Tuất - Màu vàng, đen, xanh lá

Màu vàng đại diện cho sức khỏe, cuộc sống tràn đầy niềm vui, đồng thời mang đến sự lạc quan và là màu may mắn của người tuổi Tuất.

Người tuổi Tuất sử dụng màu đen sẽ thêm phần mạnh mẽ, dứt khoát và quyết liệt trong công việc. Khi đứng trước các quyết định quan trọng, bạn sẽ có thể đưa ra lựa chọn phù hợp và tốt cho bản thân nhất.

Gam màu xanh lá còn có tác dụng điều hòa huyết áp và nhịp tim. Nên tuổi Tuất hãy sắm cho mình những vật dụng, trang phục có màu này để sức khỏe của bản thân thêm cải thiện nhé.

Tuổi Hợi - Màu tím, hồng, xanh nhạt

Màu hồng mang lại sự may mắn, hạnh phúc, phú quý. Ảnh minh họa.

Tuổi Hợi sẽ cần đến sự cổ vũ của màu xanh nhạt để sạc năng lượng của sự điềm tĩnh cùng với sắc hồng để tô đậm sự lạc quan chảy tràn trong huyết quản của tuổi Hợi. Hơn nữa, sự bổ sung của màu tím vào bộ sưu tập sẽ giúp tâm hồn người tuổi Hợi biết sống trọn những khoảnh khắc tươi đẹp mà năm Nhâm Dần ban tặng cho họ.

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