Trong 3 tháng tới, những con giáp này cẩn trọng kẻo gặp thị phi, tai tiếng liên hoàn

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 11:00

Những con giáp dưới đây cẩn thận "họa từ miệng mà ra" gây thêm rắc rối, xáo trộn trong 3 tháng tới.

Tuổi Tỵ

Trong 3 tháng tới, những con giáp này cẩn trọng kẻo gặp thị phi, tai tiếng liên hoàn - Ảnh 1

Người tuổi Tỵ hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo thị phi bủa vây. Ảnh minh họa.

Tử vi trong 3 tháng tới, những người tuổi Tỵ bước sang nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Tỵ hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo thị phi bủa vây, bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ những người tuổi Tỵ đang đau đầu vì công việc. Và có những lúc bạn muốn nghỉ việc, nhưng công việc này cũng không hề dễ kiếm, nếu nghỉ việc thì thu nhập của gia đình cũng sẽ bấp bênh.

Năm nay quả là một năm khá vất vả với những người tuổi Tỵ. Họ cần phải nỗ lực cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua các thử thách để đạt được thứ mình muốn. Tuy khó khăn trùng trùng nhưng chỉ có một mình họ đối mặt, hiếm ai có thể tin tưởng để nhờ cậy.

Đặc biệt, tuổi Tỵ cần chú ý khi làm mọi việc chỉ cần chuyên tâm làm việc mình, tránh nhiều chuyện, không nên chỉ vì xúc động nhất thời mà nông nổi tranh cãi, tham gia những cuộc bình luận không đáng có, từ đó bị người khác để ý, gây điều tiếng thị phi không hay. Chỉ cần họ tập trung vào mục tiêu, không quan tâm tới những thứ xung quanh, thì mọi sóng gió sẽ dần dần lắng xuống, những thị phi bất chợt nổi lên cũng sẽ dần dần tiêu tan.

Tuổi Dần

Trong 3 tháng tới, những con giáp này cẩn trọng kẻo gặp thị phi, tai tiếng liên hoàn - Ảnh 2

Người tuổi Dần nói ra nhiều lời lẽ làm tổn thương người khác, họ tự cuốn mình vào giữa vòng xoáy thị phi. Ảnh minh họa. 

Người tuổi Dần là con giáp thị phi, họ thường có tính cách kiêu ngạo, luôn cho rằng mình đứng ở vị thế cao hơn người khác, họ không phải nghe lời bất cứ ai, trong khi người khác nhất định phải nghe theo ý của mình. Chỉ cần người khác làm gì trái với ý mình là sẵn sàng bùng nổ như ngọn lửa, nổi trận lôi đình, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.


Vì cái tính nóng nảy, bốc đồng này mà tuổi Dần rất dễ đắc tội với mọi người xung quanh, thậm chí không cần kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng quá nhiều cũng sẽ có rất nhiều lời bàn tán của người khác sau lựng họ.

Những lời bàn tán này truyền từ người này sang người khác rất dễ biến thành thị phi, khiến họ gặp nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tính tình nông nổi bốc đồng như thế khiến cho những chú Hổ chỉ biết đến cảm nhận của bản thân mình mà không hề coi trọng gì cảm xúc của người khác. Họ nói ra nhiều lời lẽ làm tổn thương người khác, cũng tự cuốn mình vào giữa vòng xoáy thị phi.

Tuổi Dậu

Trong 3 tháng tới, những con giáp này cẩn trọng kẻo gặp thị phi, tai tiếng liên hoàn - Ảnh 3

Tuổi Dậu thường nói những lời đắc tội với người khác. Ảnh minh họa.

Nói tuổi Dậu là con giáp thị phi cũng chẳng có gì sai, bởi quả thực là con giáp này chuyên gây rắc rối, chuyên gieo rắc những tin đồn thổi sai sự thực. Mà chính xác hơn là họa từ miệng mà ra, tuổi Dậu chẳng thể kiểm soát nổi cái miệng của mình mà nói toàn những chuyện đắc tội với người khác thôi.

Khi kết giao với người tuổi Dậu, mọi người thường giữ tư thế đề phòng, kẻo không biết họ sẽ vô tình nói những lời bâng quơ về mình lúc nào không biết. Nếu con giáp thị phi này không thay đổi tính xấu thì chắc chắn, chuyện thị phi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ họ, họ cũng khó có thể tìm được những người bạn thực sự muốn tốt cho mình.

Tuy bản tính tuổi Dậu là tốt, họ rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng có lẽ mọi người cũng sợ rằng sau khi họ giúp mình thì sẽ đem chuyện của mình “buôn bán” với không biết bao nhiêu người sau đó nên chỉ đành từ chối, chẳng thà mất lòng trước còn hơn để mình bị đem ra làm đề tài “trà dư tửu hậu” của không biết bao nhiêu người.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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