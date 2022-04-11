Muốn CHINH PHỤC những CHÒM SAO này phải chuẩn bị TINH THẦN THÉP,  có chòm sao càng theo đuổi càng chạy xa  

Trong vòng tròn hoàng đạo, ai cũng biết rằng Bảo Bình chính là chòm sao tôn sùng sự tự do hàng đầu. Đặc điểm lớn nhất của chòm sao này là sự độc lập, có cách suy nghĩ của riêng mình, đôi lúc lại thích đối chói quy luật tự nhiên một cách khó hiểu.

Đặc biệt, Bảo Bảo rất ghét nói nhiều, họ cho rằng nói nhiều đồng nghĩa với nói nhảm. Cho nên họ thích nói ít nói đủ, nói vào trọng tâm. Đôi lúc khó tránh khỏi sát muối vào vết thương của người đối diện.

Đừng nói là người yêu, cho dù có là người thân, bạn thân, chẳng ai có thể vỗ ngực tự hào nói rằng mình hiểu rõ và nắm bắt được tâm tư của Bảo Bình trong tay. Ai bảo họ chính là một trong những chòm sao khó chinh phục nhất chứ!

Nhưng càng bí ẩn, càng khác biệt, họ lại càng kích thích lòng hiếu kì và muốn chinh phục Bảo Bảo bằng được từ người khác. Chỉ có điều nếu dễ bị nắm bắt tâm tư như vậy thì đã chẳng còn là Bảo Bình nữa rồi.

Nếu đang theo đuổi một cô nàng hay một anh chàng Bảo Bình, lời khuyên đầu tiên cho bạn là đừng bao giờ đặt ra yêu cầu mang tính bắt buộc với họ; thứ hai là đừng bao giờ nghĩ đến việc thay đổi con người họ; tiếp nữa là đừng nghĩ đến chuyện giở trò sau lưng chòm sao này.

Dù bạn đã cố che giấu kín kẽ đến đâu, bạn nghĩ rằng Bảo Bảo không hay biết gì sao? Lầm rồi, họ không nói chẳng qua là khinh thường vạch trần thủ đoạn của bạn mà thôi.

Trời sinh Bảo Bảo đã mang tính cách phản nghịch, thích làm những việc trái ngược, thích ngược đường mà đi. Có thể chính bản thân họ cũng không nhận ra điểm này, nhưng nếu như bạn càng buộc họ làm chuyện gì đó, họ lại càng thích làm trái ý bạn.

Tóm lại, muốn yêu Bảo Bình, bạn cần phải chuẩn bị trước tinh thần bản thân có thể sẽ cô đơn trong chính tình yêu của mình. Bảo Bảo sẽ không ít lần khiến bạn cảm thấy có người yêu mà như không, có họ cũng được, không có họ bạn vẫn phải sống tốt một mình. Hai người bên nhau tôn trọng nhau càng nhiều càng tốt, đừng lúc nào cũng muốn quản lý, kiềm chế họ.

Những người luôn thiếu cảm giác an toàn, thích nói chuyện đâm chọc, ghen tuông mù quáng, sẽ không thích hợp với chòm sao này. Nếu cứ cố chấp, người tổn thương chắc chắn là đối phương chứ không phải là Bảo Bình.Tuyệt chiêu chinh phục 12 chòm sao nam, bạn có biết?

Thiên Bình

Ảnh minh họa: Internet

Nói Thiên Bình là chòm sao khó chinh phục có thể nhiều người sẽ thấy rất ngạc nhiên. Nhưng đây lại là sự thật. Dù có được mệnh danh là người thân thiện, nhiệt tình, giỏi kết giao nhưng thực tế, bên trong Thiên Bình lại ẩn chứa một trái tim rất khó nắm bắt.

Điều đặc biệt của Thiên Thiên nằm ở chỗ, ban đầu họ sẽ cho bạn một ảo giác rằng mình đã chinh phục được người này, ai bảo Thiên Thiên vốn rất thân thiện với tất cả mọi người chứ.

Nhưng sau một thời gian ở bên nhau, bạn dần nhận ra những điều không đúng. Rõ ràng là họ rất thuận theo, nhưng càng giống như nước đôi, ba phải hơn. Là người yêu, nhưng người thì gần ngay trước mắt còn trái tim lại xa tít tận chân trời.

Hơn nữa, cung hoàng đạo này còn rất nhanh nhạy. Một khi thấy bạn nhận ra điểm thờ ơ của mình, họ lập tức tỏ ra nhiệt tình, quan tâm; nhưng khi bạn không còn đề phòng nữa, họ lại quay trở lại trạng thái chẳng nóng chẳng lạnh trước đó, thậm chí tâm tư còn bay đi xa tận đâu bạn không hề biết.

Đó là do Thiên Bình sở hữa cả IQ và EQ đều rất cao. Bạn sẽ không bao giờ nắm bắt được trong lòng chòm sao này đang thực sự nghĩ điều gì, không biết tâm tư họ đặt ở đâu, không biết lúc nào họ sẽ nổi loạn và vứt bỏ tất cả.

Điều Thiên Bình muốn là sự cân bằng, cảm giác an toàn, chỉ khi ở trong hoàn cảnh có thể tiến cũng có thể lùi thì họ mới cảm thấy an toàn nhất.

Nếu như bị một người quản thúc chặt chẽ, vậy thì làm gì còn cân bằng đôi bên nữa. Cho nên nếu muốn trở thành một nửa của chòm sao khó chinh phục này, có lẽ bạn sẽ phải học cách thông cảm nhiều hơn là tìm cách kiểm soát họ cho bằng được.

Sư Tử

Ảnh minh họa: Internet

Đối với một người có tính cách hiếu thắng, coi trọng thắng bại như Sư Tử mà nói, bạn cảm thấy họ sẽ chấp nhận thua trong tay một ai đó sao?

Những chú Sư Tử luôn quan niệm cuộc đời là một quá trình cạnh tranh khốc liệt, tình yêu cũng giống như vậy, đứng ở bên kia chiến tuyến không chỉ có đối thủ, mà còn có thể có cả bạn bè, đồng đội.

Dù sao Sư Tử không chấp nhận thua kém bất cứ ai, không chịu để ai kiểm soát mình. Trong chuyện tình cảm, nhất định họ phải là bên nắm quyền chủ động, "thu phục" nửa kia chứ không phải là ngược lại.

Đó là do Sư Tử được Mặt Trời chiếu rọi, chẳng những tự tin cao, trời sinh kiêu ngạo, lòng tự ái mạnh mà còn luôn có suy nghĩ mình vượt trội hơn người khác.

Kể cả khi sa vào lưới tình, họ yêu bạn là có thật, nhưng cam tâm tình nguyện bị bạn thu phục, nói gì nghe nấy lại là một chuyện khác hoàn toàn.

Đây chính là lý do rất nhiều người thầm mến Sư Tử nhưng rồi cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Bởi Sư Tử chắc chắn không phải là người sẽ vì bạn mà giấu đi hết những mũi nhọn sắc bén của bản thân.

Vì lòng sĩ diện, có nhiều khi dù biết bản thân đã sai nhưng không bao giờ họ thừa nhận lỗi sai của mình, thà bị mọi người đối chọi cũng không bao giờ chịu đầu hàng khuất phục.

Có lẽ, để chinh phục được Sư Tử, trong thiên hạ này ngoài họ ra cũng chẳng còn một ai khác. Chẳng ai có đủ năng lực để đeo dây cương lên cổ một chú ngựa hoang dũng mãnh như chòm sao này cả. Liệu bạn có phải chòm sao biết cách chinh phục lòng người,đi tới đâu cũng tỏa nắng?

Nhân Mã

Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này có một số người, ưu điểm cũng đồng thời là khuyết điểm. Nếu bạn muốn họ sửa đổi khuyết điểm, vậy thì chẳng khác nào cũng xóa họ hết sạch ưu điểm của họ. Nhân Mã chính là người như vậy.

Những người phải lòng Nhân Mã hầu hết đều vì tính cách phóng khoáng, tích cực, luôn vui vẻ thoải mái, nói được làm được, không để bụng, không ghi thù... của chòm sao này.

Tất cả những đặc điểm đó hội tụ lại làm nên một Mã Nhi đầy những ưu điểm của người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác cứ muốn đến gần.

Nhưng thời gian dài tiếp xúc bạn mới dần nhận ra, hóa ra những ưu điểm đó cũng chính là khuyết điểm khó chịu nổi của cung hoàng đạo này.

Nhân Mã giống như những chú ngựa hoang không bị bất cứ trói buộc nào ghìm chân, thoải mái chạy trên thảo nguyên bao la.

Muốn chinh phục được chú ngựa hoang này, quả thực là một việc vô cùng tàn nhẫn. Bởi khi đó, bạn sẽ phải chặt đứt sự tự do, xóa bỏ sự phóng khoáng trời sinh trong con người Mã Nhi.

Dù đôi lúc họ biểu hiện là người không có tinh thần trách nhiệm, tính tình lăng nhăng dễ đắc tội người khác, nhưng không phải sau khi ở bên bạn họ mới biến thành như vậy. Mà đó là bản tính của chòm sao này, cũng chính vì thế mà bạn bị họ thu hút, không phải sao?

Dù tính cách của Nhân Mã rất thoải mái, nhưng không có nghĩa bạn có thể tùy tiện kiểm soát và bắt họ răm rắp nghe theo ý mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm