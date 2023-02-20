Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng: Tụ khí tụ lộc, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gạo, tiền vào như nước, phúc lộc tràn trề

Tuổi Dần không thiếu tài năng chỉ là thời gian gần đây, các cơ hội tốt chưa đến nên chưa thể phát triển rực rỡ. Con giáp này vị hung tinh kìm kẹp nên tài lộc khó bề đạt được như mong muốn.

Những người tuổi Dần vốn thông minh lanh lợi. Bản mệnh có tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch cho tương lai. Con giáp này cũng có khả năng thích nghi với thời cuộc cực kỳ tốt. Chính vì vậy, bản mệnh không mấy khi bị làm khó.

Sự nghiệp của tuổi Dần sẽ phát triển tốt hơn, con đường công danh mở rộng thênh thang. Nhờ đó, chuyện tăng lương, thăng chức cũng không còn quá xa xôi.

Tuy nhiên, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 âm lịch, bản mệnh trút bớt được gánh nặng. Hung tinh lui bước, cát tinh tương trợ nên tuổi Thân có thể nhận thấy những sự thay đổi tích cực trong vận trình công việc của mình.

Tuổi Ngọ

Đa số người tuổi Ngọ sinh ra trong gia đình tương đối tốt nhưng bản mệnh vẫn luôn nỗ lực, cố gắng để tự tạo ra sự giàu có cho chính mình. Bản mệnh biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, không ngại thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường.

Tuổi Ngọ không phải người ỷ lại mà luôn cố gắng, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Sau tất cả, bản mệnh có thể gặt hái nhiều thành công rực rỡ khiến mọi người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, trong 2 ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ được Thần Tài và quý nhân phù trợ nên gặp nhiều cơ hội phát triển tốt. Trước đây khó khăn thế nào không biết, từ thời gian này trở đi, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa. Tuổi Ngọ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Trong 2 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Hợi gặp may mắn trên nhiều phương diện. Tài lộc, các nguồn thu nhập, cả chính và phụ của con giáp này đều có dấu hiệu cải thiện tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh mua may bán đắt, lợi nhuận tăng lên không ngừng. Bản mệnh có thể ký kết những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang đến lợi nhuận cao. Điều quan trọng là tuổi Hợi cần phải xác định mục tiêu, phương thức làm việc rõ ràng, không nên nghe lời rủ rê, xúi giục. Có như vậy thì bản mệnh mới có thể đối mặt với khó khăn và không sợ mất phương hướng.

Trong thời gian này, người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định của tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên có khả năng thăng chức, tăng lương, cuộc sống được cải thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!