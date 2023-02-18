Đừng cắm hoa cúc trên bàn thờ mãi: Đây mới là loài hoa rước tài đón lộc phừng phừng, nghe tên đã thấy giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 18/02/2023 21:46

Hoa cúc tuy có thể giúp gia chủ cầu tài lộc, nhưng còn có nhiều loài hoa khác cũng mang ý nghĩa phong thủy tốt lành chẳng kém.

Hoa cúc là loại hoa phổ biến thường được dâng cúng trên bàn thờ khi lễ Tế, giỗ chạp, ngày Rằm, mùng 1,… Loài hoa này thể hiện cho lòng hiếu thảo của con cháu với bề trên, sự trường tồn vĩnh cửu. Những bông hoa cúc tròn đầy, nở bung rực rỡ còn tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy.

Đừng cắm hoa cúc trên bàn thờ mãi: Đây mới là loài hoa rước tài đón lộc phừng phừng, nghe tên đã thấy giàu sang sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trưng hoa cúc trên bàn thờ còn có thể giúp gia chủ cầu tài lộc, may mắn. Nhưng lưu ý, hoa cúc trưng trên bàn thờ chỉ nên chọn hoa cúc vàng, cúc trắng thường chỉ dùng trong đám hiếu.

Tuy nhiên, bạn đừng cắm hoa cúc mãi trên bàn thờ, còn rất nhiều loại hoa khác vừa có sắc, vừa có hương lại mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, nên dâng cúng trên bàn thờ để cả nhà bình an, khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn.

1. Hoa hồng đỏ

Đừng cắm hoa cúc trên bàn thờ mãi: Đây mới là loài hoa rước tài đón lộc phừng phừng, nghe tên đã thấy giàu sang sung túc - Ảnh 2

Từ xưa đến nay, màu đỏ tươi được cho là màu của may mắn, hỉ khí. Ngoài ra, hoa hồng đỏ còn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, may mắn và tài lộc cho gia chủ, vì vậy đây là loại hoa rất thích hợp để trưng trên bàn thờ.

Tuy nhiên khi chọn loài hoa này bạn cần lưu ý, nên chọn hoa hồng có màu đỏ tươi, không chọn hoa hồng có màu phớt phớt, nhạt nhạt nếu không sẽ bị cho là gia chủ không thành kính. Không chọn loại có gai cứng.

2. Hoa cúc đồng tiền

Loại hoa này được xem là biểu tượng của sự may mắn, giàu sang và tài lộc. Không chỉ vậy, hoa đồng tiền còn có ý nghĩa mang lại sức khỏe, sự trường thọ cho gia chủ. Chính vì vậy mà loài hoa này thường được lựa chọn cắm trong các kệ hoa khai trương, chúc mừng hoặc trưng trong nhà, ngụ ý cầu mong làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào.

Hoa đồng tiền rất đa dạng về màu sắc như đỏ, vàng, hồng, cam,… nhưng bạn chỉ nên chọn hoa màu đỏ hoặc vàng, những màu đậm rõ để dâng cúng trên bàn thờ, không nên chọn màu hoa nhợt nhạt.

3. Hoa lay ơn

Đừng cắm hoa cúc trên bàn thờ mãi: Đây mới là loài hoa rước tài đón lộc phừng phừng, nghe tên đã thấy giàu sang sung túc - Ảnh 3

Hoa lay ơn hay còn gọi là hoa dơn, có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, cam, trắng,… Tùy vào từng màu sắc mà hoa sẽ mang một ý nghĩa riêng, nhưng dù màu sắc gì thì trong phong thủy, loài hoa này có tác dụng trừ tà, mang đến vận may cho gia chủ. Hoa lay ơn còn biểu tượng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự vẹn toàn.

Mặc dù có nhiều màu sắc nhưng khi cắm trên bàn thờ, bạn không nên cắm nhiều màu trong một bình, chỉ nên chọn một màu duy nhất để thể hiện sự tôn nghiêm, thanh tao.

4. Hoa huệ trắng

Hoa huệ trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết, sung túc và no đủ. Ở Việt Nam, loài hoa này còn được xem là biểu tượng của sự tôn kính, uy nghiêm nên rất thích hợp để trưng trên bàn thờ.

Hoa huệ trắng được trưng trên bàn thờ là hoa huệ ta, không phải huệ tây bông to giống hoa ly. Mặc dù có nhiều màu nhưng chỉ nên cắm một màu, không nên xen kẽ nhiều màu khác nhau trong một bình hoa.

5. Hoa sen

Đừng cắm hoa cúc trên bàn thờ mãi: Đây mới là loài hoa rước tài đón lộc phừng phừng, nghe tên đã thấy giàu sang sung túc - Ảnh 4

Hoa sen là Quốc hoa của Việt Nam. Mang vẻ đẹp mộc mạc, tinh khiết nên trong phong thủy, hoa sen được đánh giá là loài hoa có cốt cách thanh cao, nên rất thích hợp để trưng trên bàn thờ.

Đặt hoa sen trên bàn thờ như một lời nhắc nhở tới gia chủ rằng, dù sống trong hoàn cảnh nào vẫn phải giữ tấm lòng trong sạch, thiện lương. Đặc biệt, hoa sen còn có thể ngăn chặn ám khí, giúp gia chủ chặn đứng những điềm xui rủi, đón may mắn vào nhà.

6. Hoa mẫu đơn

Mẫu đơn được cho là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho sự vương giả, phú quý và giàu sang. Hương thơm dịu nhẹ, rất thích hợp để đặt trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật.

Ngoài những loài hoa trên, hoa đào, hoa mai, loa kèn, tầm xuân,… cũng là những loại hoa có thể dùng để dâng lên bàn thờ. Bên cạnh đó, gia chủ nên chọn những cành hoa tươi mới, không chọn cành dập nát, lá đã héo úa vì như vậy được cho là bất kính.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa bàn thờ

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