Mây tan trăng sáng đúng 16h44 thứ Hai 26/6/2023, 3 con giáp trúng ĐỘC ĐẮC liền tay, đón nhận vận may, đếm tiền mỏi tay, ấm no an yên, mỉm cười cả tháng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng Thứ Hai 26/06/2023 hôm nay, Tuổi Tý sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Tuổi Tý cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư,hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của Tuổi Tý thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến con đường công danh sự nghiệp bỗng rộng mở hơn hẳn.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận ra được những nhân viên tiềm năng và tâm huyết với công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt, nâng đỡ đối phương, vì có thể tương lai, họ sẽ là cánh tay đắc lực của bạn đấy.

Trong ngày Mộc vượng bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày 26/6/2023 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Đặc biệt, những ai đang lạc mất phương hướng có thể được chỉ dẫn để tìm ra hướng đi phù hợp với mình.



Người làm kinh tế cũng dễ gặp được đối tác, khách hàng triển vọng trong các buổi gặp mặt xã giao. Bạn nên chủ động tạo mối liên hệ với đối phương. Có thể đôi bên không cần hợp tác ngay lập tức, nhưng tương lai ắt sẽ có dịp phù hợp.



Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được hanh thông như mong muốn. Có lẽ con giáp này cần học cách cân bằng cuộc sống, đừng đổ mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa lên đầu nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.