Liên tiếp trong 2 ngày (4 và 5/12): 3 con giáp này may mắn bạt ngàn, sự nghiệp thăng tiến, lộc chảy vào túi, hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 10:47

Vào thời điểm này, những con giáp này vô cùng khôn khéo, mưu mẹo, linh động, chính vì thế rất dễ dàng đạt được nhiều thứ.

Tuổi Sửu

Trong thời gian này, Tam Hội đem lại nhiều thuận lợi cho công việc của Sửu. Những ai đang học thêm kỹ năng hoặc thi cử được quý nhân phù trợ gặp nhiều may mắn, bình an. Sửu làm việc gì cũng nhiệt tình, làm đâu ra đó nên được cấp trên quý mến giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Chuyện tình cảm may mắn không có gì xảy ra. Tuy nhiên những bạn đã yêu lâu thì nên sắp xếp bàn chuyện hỷ sự sớm một chút kẻo để lâu ngày lại lắm chuyện không hay xảy ra. Người đã kết hôn con cái ngoan ngoãn, học hành tuy không xuất sắc bằng con nhà người ta nhưng con có đức tính rất đáng quý.

Liên tiếp trong 2 ngày (4 và 5/12): 3 con giáp này may mắn bạt ngàn, sự nghiệp thăng tiến, lộc chảy vào túi, hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu có lộc nhờ Thực Thần cát tinh, nhất là lộc ăn uống từ đồng nghiệp, người nhà. Tính bạn không keo kiệt, sống rất biết trước biết sau nên được mọi người yêu quý, gặp khó khăn chuyện tiền nong ắt sẽ có người giúp.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý có Chính Quan tương trợ nên đạt được nhiều lợi thế lớn lao trong sự nghiệp. Bạn có tài và biết cách phát huy nên công việc rất suôn sẻ, ngày càng thăng tiến. Có thể lúc đầu cơ hội không nhiều nhưng bạn biết tự tạo cơ hội cho mình, cố gắng để giành được thành công như mong ước.

Liên tiếp trong 2 ngày (4 và 5/12): 3 con giáp này may mắn bạt ngàn, sự nghiệp thăng tiến, lộc chảy vào túi, hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này, các mối quan hệ của những chú Chuột cũng rất tốt đẹp. Bạn bè hay đồng nghiệp luôn rất trân trọng và hỗ trợ nhiệt tình cho bạn. Cũng bởi thường ngày bạn đã luôn tận tình giúp đỡ mọi người nên đôi bên đều hết lòng vì nhau.

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Ngọ lùi bước.

Liên tiếp trong 2 ngày (4 và 5/12): 3 con giáp này may mắn bạt ngàn, sự nghiệp thăng tiến, lộc chảy vào túi, hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp. Trong thời gian này, tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Ngọ, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Giới tiên tri khẳng định rằng và 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/12): 3 con giáp sẽ trúng độc đắc, chinh phục được nhiều thử thách, nhanh chóng đổi đời, giàu sang phú quý

Giới tiên tri khẳng định rằng và 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/12): 3 con giáp sẽ trúng độc đắc, chinh phục được nhiều thử thách, nhanh chóng đổi đời, giàu sang phú quý

Tử vi dự đoán có 3 con giáp được cát tinh trợ vận nên gặp được rất nhiều may mắn, chinh phục được nhiều thử thách.

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