Liên tiếp 3 ngày tới (2, 3 và 4/11/2023): 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, tài lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Liên tiếp 3 ngày tới (2, 3 và 4/11/2023) người tuổi Tỵ kết nối nhiều đối tác quan trọng, mốc nối nhiều đối tác quan trọng.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn, vững vàng tài chính cho bạn và đối phương tiến xa đến hôn nhân.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay đã mệt mỏi vì công việc chưa thể hoàn thiện, tuy nhiên bạn có mối quan hệ rất tốt với các đối tác quan trọng.

Tài lộc: Thời gian cho bạn nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm đầu tư, tăng thu nhập cá nhân.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, có thể nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp vượng quý nhân vào liên tiếp 3 ngày tới (2, 3 và 4/11/2023) nên con đường công danh sự nghiệp phát triển đi lên rõ rệt. Với thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc bản mệnh đã tạo dựng được một hình ảnh tốt đẹp và đáng tin cậy trong mắt mọi người.

Những nỗ lực, đóng góp của người tuổi Dần sẽ được đồng nghiệp và lãnh đạo ghi nhận. Nếu làm tốt sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng lương. Lãnh đạo chính là quý nhân của bản mệnh hứa hẹn con giáp này sẽ được cân nhắc vào những vị trí phù hợp để phát huy hết năng lực.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần còn có cơ hội mở rộng kỹ năng, năng lực thông qua một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nội bộ khác của doanh nghiệp. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ học hành thì sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn



Liên tiếp 3 ngày tới (2, 3 và 4/11/2023), những thay đổi đang đón chờ tuổi Thìn. Con giáp này có thể yên tâm rằng đó đều là thay đổi tích cực. Bản mệnh cần nỗ lực giữ lấy sự ủng hộ của đồng nghiệp và bảo vệ tinh thần đoàn kết trong nhóm nếu muốn tiến xa hơn.

Ngày hôm nay sẽ có lợi hơn cho con giáp này nếu làm việc liên quan đến đội nhóm. Các cộng sự sẽ hỗ trợ bản mệnh rất nhiều và nên tích cực tương tác. Ngược lại, nếu làm việc đơn độc thì dễ phạm sai lầm.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý bố trí công việc cho phù hợp để có được sự may mắn, thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.