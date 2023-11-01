Thần may mắn gọi tên 3 con giáp Tài Lộc trong tháng 10 âm lịch, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, thành công vượt trội

Cục diện Tam Hội và nguyệt lệnh Lâm Quan che chở cho đường công danh của bản mệnh. Nhờ đó, Tý sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc, hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Thái độ tích cực, lạc quan sẽ giúp bạn giải quyết một số khó khăn, thử thách.

Tháng này Tý độc thân có đào hoa chiếu mệnh nên hứa hẹn nhiều cơ hội tốt đẹp, nên tận dụng cơ hội để sớm tìm được chung đường chung lối. Với các cặp đôi, vận trình tình cảm tháng này của hai bạn dần đi vào giai đoạn ổn định hơn tháng trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm.

Về tài lộc, tháng này những chú Tý nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Dù vẫn có khả năng kiếm tiền và cũng kiếm được những khoản không nhỏ song việc con giáp này thường phải chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống cũng khiến tài khí của bạn khá dễ bị hao tổn.

Con giáp tuổi Mão

Đây là tháng có nhiều sự thay đổi tích cực đối với những người tuổi Mão cả về tiền tài, sự nghiệp và các mối quan hệ. Tuổi Mão sẽ nhận được sự công nhận cho những nỗ lực đã bỏ ra bấy lâu nay. Bên cạnh đó, tuổi Mão có nhiều điểm sáng trong vấn đề tài chính và các mối quan hệ hơn so với tháng trước.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn tuổi Mão không cần phải quá bận tâm về vấn đề tài chính trong tháng 10 âm lịch. Mọi vấn đề thu chi trong tháng này đều sẽ diễn ra hợp lý và phù hợp với túi tiền của bạn. Đặc biệt, sự xuất hiện của các quý nhân giúp cho tuổi Mão có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập trong tháng này.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến triển tốt đẹp, đặc biệt đối với các bạn độc thân. Bản mệnh cho biết các bạn tuổi Mão sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực trong tháng này. Về phần các cặp đôi, mọi vấn đề xung đột từ tháng trước sẽ được gỡ bỏ, tình cảm sẽ trở nên gắn bó hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Những người có ý định khởi nghiệp có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ở thời điểm tháng 10 âm lịch. Bạn xác định được mục tiêu phù hợp với khả năng và nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân. Bản mệnh có thể gặt hái được nhiều thành tích khả quan.

Tuổi Mùi rất nhiều tin mừng trên đường công danh sự nghiệp trong tháng này. Các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian trống đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của người tuổi Mùi không có nhiều biến động trong thời điểm tháng 10, đa số lứa đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra, dù có tranh cãi cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp.

Bản mệnh không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên vì thời tiết đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn.

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