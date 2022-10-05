Khuya nay 5/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát tài lộc cho 3 con giáp này, vàng bạc trải đầy trước mắt, phút chốc lên đời, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 04:34

Khuya nay, ngọc hoàng soi chiếu, ban phát tài lộc cho 3 con giáp này, vàng bạc trải đầy trước mắt, phút chốc đổi đời, vận trình lên hương.

Tuổi Thìn

Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Tuổi Thìn may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Trong ngày con giáp này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, người tuổi Thìn sẽ có cơ may gặp được đối tượng ưng ý, còn nếu đã có người trong lòng thì hãy mạnh dạn bày tỏ lòng mình, thời điểm này rất thích hợp để tỏ bày tình cảm của mình với đối phương.

Khuya nay 5/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát tài lộc cho 3 con giáp này, vàng bạc trải đầy trước mắt, phút chốc lên đời, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Trong ngày con giáp này còn được đón nhận những tin vui trong vận trình tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Quan mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho người tuổi Tị đang muốn chinh phục con đường học hành. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào bài tập, hay là với công việc trước mắt.

Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn nhanh chóng được tôn trọng và cất nhắc. Bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Tin rằng hai vợ chồng bạn có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn.

Khuya nay 5/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát tài lộc cho 3 con giáp này, vàng bạc trải đầy trước mắt, phút chốc lên đời, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

May mắn trên con đường sự nghiệp người tuổi Ngọ có quý nhân giúp sức. Ngoài tài năng ra thì con giáp này còn rất khéo léo, mạnh dạn tự tiến cử mình trước mặt cấp trên và gây được ấn tượng tốt, mở ra con đường phát triển cho sự nghiệp tương lai sau này.

Nhờ thế mà tài lộc tăng tiến rõ ràng, người tuổi Ngọ không phải lo chuyện chi tiêu, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng quan hệ xã giao. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính chỉ tạm đủ, nhưng ngbản mệnh đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ. 

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Ngọ còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ những nét tính cách độc đáo của mình. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó. 

Khuya nay 5/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phát tài lộc cho 3 con giáp này, vàng bạc trải đầy trước mắt, phút chốc lên đời, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
May mắn trên con đường sự nghiệp người tuổi Ngọ có quý nhân giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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