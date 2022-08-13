Khuya nay 13/8: Cổng trời mở ra, Thần Phật ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, bản mệnh thay thời đổi vận, may mắn vây quanh, vận trình vượng sắc, tình - tiền viên mãn

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Bảy 13/08/2022 này, Tuổi Hợi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Hợi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Hợi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Hợi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 13/8/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bản mệnh sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao.

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, con giáp này vẫn cần phải nhớ khác biệt khác với tách biệt, con giáp này nên hòa đồng với mọi người hơn.

Chuyện tình cảm trong ngày khá bình ổn. Tuy không quá mức nồng nhiệt nhưng mang tới cho cả hai cảm giác bình yên và thoải mái. Mối quan hệ ngày càng bền vững khi cả hai cùng nhau vun vén, có lẽ ngày để cả hai về chung nhà không còn xa nữa.

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có cát tinh Thiên Ấn trợ mệnh nên công danh sự nghiệp đạt được những bước tiến không hề nhỏ. Bạn nên tận dụng thời cơ tốt trong ngày để tiến hành những việc đã dự định. Hãy mạnh dạn, quyết đoán để bản thân không phải đi sau người khác.

Phương diện tiền bạc cũng không cần phải quá lo lắng. Dù tài lộc không quá dồi dào nhưng nhờ luôn biết cách quản lý chi tiêu phù hợp, bạn có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch đầu tư, mua sắm theo ý muốn. Cuộc sống không cần phải căn ke, tính toán quá nhiều.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có ai đó gặp khó khăn. Những hành động nhỏ của bản mệnh cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Phương diện tiền bạc cũng không cần phải quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo