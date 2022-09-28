Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này được lòng khá nhiều người xung quanh, nhờ vậy mà có thêm những cơ hội tốt để chuyển mình trong công việc. Khi gặp rắc rối nan giải, bản mệnh nên mạnh dạn tìm tới những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên.

Trong ngày tam hợp, trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn có buổi hẹn hò lãng mạn, thú vị bất kể ngày mai là ngày trong tuần. Bản mệnh sẽ có những trải nghiệm mới mẻ nếu hai người muốn cải thiện chuyện tình yêu hiện tại.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Ngoài thu nhập chính thì con giáp này còn kiếm được chút đỉnh từ những công việc phụ.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 29/9/2022, tuổi Dần có cơ hội may mắn về tiền bạc. Thậm chí con giáp này còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác.

Con giáp này mang tâm tính của thiên tài, khảng khái, trọng tình cảm, thông minh, nhạy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa, chú trọng bề ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phù phiếm.

Ngũ hành tương sinh còn nâng đỡ nên đường tình duyên của tuổi Dần nhờ thế mà khởi sắc rực rỡ. Quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho bản mệnh tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Hãy mở lòng mình và đón nhận những tình cảm gửi trao.

Ngũ hành tương sinh còn nâng đỡ nên đường tình duyên của tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tỵ có một ngày làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong đó. Hiệu suất của bạn đang khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập ổn định và có thêm vài khoản thu phụ giúp bản mệnh có thể an tâm chi trả cho chất lượng cuộc sống của mình.

Mộc sinh Hỏa cho thấy đây là thời gian lý tưởng để bạn thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bạn có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình. Trong trường hợp bạn đang hẹn hò, mối quan hệ sẵn có sẽ trở nên hòa hợp và sâu sắc hơn.

Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tỵ có một ngày làm việc như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo