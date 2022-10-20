Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tử vi nói rằng bước vào 2 tháng cuối năm 2022, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Tuất

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tuất luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kĩ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc.

Vào tháng 11, cơ duyên rất lớn cho người tuổi Tuất trúng được độc đắc, nếu không cũng có mối làm ăn lớn không ngờ. Tết 2023 này chắc hẳn tuổi Tuất sẽ ít lo tiền nong vì có khoản lợi, tiết kiệm không hề ít ỏi.

Vào 2 tháng cuối năm 2022, con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận.

Tuổi Tý

Xem tử vi vào 2 tháng cuối năm 2022 cho thấy tuổi Tý nhận được nhiều cơ hội thuận lợi, nhờ đó công việc suôn sẻ, tài lộc ngút trời. Quý nhân luôn ở bên giúp sức, những quyết định của tuổi Tý có được sự khuyên bảo, chỉ dẫn của quý nhân nên thường hiếm khi sai sót.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những thế, những khó khăn trong tháng cũng được xóa nhòa bởi con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để mở ra bước đường tươi sáng cho mình. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi, song bản mệnh sẽ có vận trình tốt hơn nếu hạn chế tham gia vào các hạng mục tính rủi ro cao.

Bản mệnh nhận được nhiều tin vui về tài chính. Tuy nhiên, lại có dấu hiệu cho thấy tuổi Tý gặp phải xung đột, tranh chấp về lợi ích với người khác. Khi làm việc cần thận trọng, chỉn chu để không mất công sức của mình vào tay kẻ khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.