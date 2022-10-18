Đúng ngày mai, Thứ Ba (19/10/2022): 3 con giáp gánh nặng tai ương, vận xui đeo bám, mở miệng là "dính chưởng" thị phi, cẩn trọng nếu không dễ sạch bách tiền của

Xem tử vi của 12 con giáp , chịu tác động của cục diện Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Sửu có một ngày thứ 3 (19/10) nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng giã gạo, phòng xay bột. Do đó, thai phụ không nên lúi tới, tiếp xúc với các đồ vật trong đó, tiến hành di chuyển vị trí hoặc sửa chữa chúng. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân nên mở lòng mình ra mới mong chạm tay tới hạnh phúc.Bạn cứ hay để những chuyện trong quá khứ vướng bận, níu chân nên lúc nào cũng lo lắng sai lầm sẽ lặp lại lần nữa. Nhưng nếu không dũng cảm bước ra khỏi những lắng lo đó, làm sao bạn biết được mình đã đủ khôn ngoan sau những va vấp trước đó hay chưa?

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn diễn ra tương đối vất vả vào ngày mai 19/10/2022. Điềm báo có tiểu nhân đeo bám và bày mưu hãm hại nên dễ khiến tuổi Thìn không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tử vi khuyên con giáp này cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm đón nhận tin vui mới. Mối quan hệ tình cảm đón nhận tín hiệu tích cực khi người độc thân được quý nhân trao gửi mối duyên tốt lành. Đời sống vợ chồng ngập tràn hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia thường xuyên.

Vận trình tài lộc xáo trộn. Thu và chi biến động không ngừng đòi hỏi con giáp này phải sớm có kế hoạch quản lý tài chính. Cẩn trọng kẻ xấu luôn tìm cách để phá hoại mọi công sức lâu nay của người tuổi này.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý trở nên kiêu căng tự phụ, thậm chí rơi vào cảnh "ếch ngồi đáy giếng". Bạn nên quan sát và lắng nghe mọi người, mọi việc xung quanh mình nhiều hơn để có cái nhìn đúng đắn về thực tế.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn phát triển bản thân, bạn không thể cứ mãi khăng khăng với ý kiến của mình. Nếu có thời gian rảnh, hãy tự kiểm điểm bản thân xem mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào để có cách sửa đổi hoặc phát huy phù hợp.

Xem ngày tốt xấu theo trực, vào ngày mai 19/10/2022, trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

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