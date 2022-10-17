Chấm dứt vận xui, từ 20/10 trở đi giàu nứt vách: 3 con giáp vươn lên hái tiền mạnh mẽ, thu bạc hốt vàng, kinh doanh nhuận phát, chứng khoán, nhà đất tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 18:35

Bước qua những ngày cơ cực, từ 20/10 trở đi, 3 con giáp sau đây sẽ không còn đau đầu vì tiền nữa. Những cơ duyên làm ăn sẽ đến và tài lộc hanh thông vô cùng giúp bạn bứt tốc kiếm tiền bội thu.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là kiểu người thích mọi thứ ở mức hoàn hảo, lúc nào cũng cố gắng phấn đấu để tạo nên kết quả tốt nhất. 

Chấm dứt vận xui, từ 20/10 trở đi giàu nứt vách: 3 con giáp vươn lên hái tiền mạnh mẽ, thu bạc hốt vàng, kinh doanh nhuận phát, chứng khoán, nhà đất tăng vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/10 trở đi,, công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ càng khởi sắc và nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Họ sẽ không còn phải bươn chải, lo toan vát vả cho gia đình nhiều nữa. Sự thăng tiến là điều chắc chắn với con giáp này.

Hơn nữa, thười điểm này cũng là lúc tuổi Tuất có nhiều năng lượng làm việc nhất. Bạn rất chăm chỉ và biết năm bắt thời cơ nên việc kiếm tiền tỷ là trong tầm tay. Hãy cố gắng hết sức để thu về nguồn thu nhập khủng vì cơ hội làm giàu luôn ở ngay trước mắt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi lạc quan, kiên cường, có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để tiến tới đích, đạt được mục tiêu đề ra.

Chấm dứt vận xui, từ 20/10 trở đi giàu nứt vách: 3 con giáp vươn lên hái tiền mạnh mẽ, thu bạc hốt vàng, kinh doanh nhuận phát, chứng khoán, nhà đất tăng vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/10 trở đi sẽ là thời điểm vận mệnh của con giáp này thay đổi đáng kể khi nhiều sự kiện tốt lành lần lượt đến. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả. Sự nghiệp khới sắc, đặt nền móng vững chắc cho cả nửa cuối năm. 

Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và từ đó hốt tài lộc, cuộc sống trở nên an nhàn, mỹ mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán và dám nghĩ dám làm. Vì vậy, họ phù hợp làm trong lĩnh vực tài chính, sản xuất. Nhiều người có thể trở thành doanh nhân thành đạt.

Chấm dứt vận xui, từ 20/10 trở đi giàu nứt vách: 3 con giáp vươn lên hái tiền mạnh mẽ, thu bạc hốt vàng, kinh doanh nhuận phát, chứng khoán, nhà đất tăng vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20/10 trở đi,, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng. Nhờ vậy mà Dần có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.

Trong công việc, Dần cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên. Điều này mang đến lợi ích cho Dần trên con đường thăng tiến.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 16/10 đến 20/10: 3 tuổi vận đỏ như son, trúng độc đắc lớn, làm ăn thịnh vượng, may mắn ngút ngàn

Từ 16/10 đến 20/10: 3 tuổi vận đỏ như son, trúng độc đắc lớn, làm ăn thịnh vượng, may mắn ngút ngàn

Tự vi cho thấy khoảng thời gian từ 16/10 đến 20/10 là lúc bội thu may mắn của 3 con giáp sau đây. Đặc biệt, công danh sự nghiệp cũng lên một tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 49 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ