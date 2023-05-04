Kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi: Khổ tận cam lai, 3 con giáp hốt sạch lộc lá thiên đình, đổi đời ngoạn mục, tài lộc đổ về ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 17:25

Tử vi có nói, kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi, những con giáp sau sẽ gặt hái bội phần tài lộc, cuộc sống dư dả sung túc không ai bằng.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trời sinh đã có vận số khác người. Họ là người kiên định, không ngừng tham vọng quyền lực và tài vận nên đã nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội đổi đời. Tuổi Thìn sẽ gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Họ là người thông minh, tài giỏi, biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh, tạo dựng những mối quan hệ công việc vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi, những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Họ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thìn tìm được hướng đi trong tương lai, có khả năng làm giàu và thăng hoa bất ngờ.

Kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi: Khổ tận cam lai, 3 con giáp hốt sạch lộc lá thiên đình, đổi đời ngoạn mục, tài lộc đổ về ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phương diện tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều điểm sáng kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi cho dù bạn làm trên lĩnh vực nào thì chỉ cần cố gắng hết sức sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên thưởng nóng, bởi bạn đưa ra được những ý tưởng sáng tạo, giúp ích nhiều cho sự phát triển chung của công ty.

Người làm ăn kinh doanh thu lại lợi nhuận từ mặt hàng mình buôn bán. Bạn giữ được chữ tín nên được nhiều người tin tưởng và đặt những đơn hàng lớn. Bạn thấy đấy, chỉ cần là con giáp kiên định, chăm chỉ làm ăn thì bạn luôn có thể thu hoạch chẳng kém ai. Tuy nhiên, bản mệnh tiêu pha gì cũng cần phải có chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi: Khổ tận cam lai, 3 con giáp hốt sạch lộc lá thiên đình, đổi đời ngoạn mục, tài lộc đổ về ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có cá tính mạnh mẽ, thích mạo hiểm, luôn nhiệt huyết với những quyết định của mình. Tuổi Dần có số mệnh giàu có và phú quý, họ luôn biết tự nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần khi bước vào giai đoạn hậu vận nếu như không thành Rồng cũng thành Phượng, còn không nữa thì ít nhất cũng là người có cuộc sống viên mãn thăng hoa.

Kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Dần sẽ có nhiều biến động tích cực. Đặc biệt, tuổi Dần sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được quý nhân, người này sẽ tạo điều kiện cho tuổi Dần phát tài. Nếu may mắn, có khả năng cuối năm nay tuổi Dần sẽ công thành danh toại, thăng hoa rực rỡ.

Kể từ Rằm tháng 3 âm lịch trở đi: Khổ tận cam lai, 3 con giáp hốt sạch lộc lá thiên đình, đổi đời ngoạn mục, tài lộc đổ về ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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