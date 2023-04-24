Tử vi thứ Ba ngày 25/4/2023 của 12 con giáp: Hợi dồi dào tiền của, Mùi có vận may, Tị đầu tư thua lỗ

Tuổi Sửu vấp phải cục diện Tương Xung nên các mối quan hệ trong công việc có dấu hiệu rạn nứt. Vận trình công danh sự nghiệp trong ngày không mấy suôn sẻ. Nếu làm lãnh đạo, con giáp này có thể nhận ra rằng cấp dưới đang có nhiều bất mãn với mình. Hãy thử tự kiểm điểm bản thân trước khi nổi nóng.

Xem tử vi thứ Ba ngày 25/4/2023 của 12 con giáp, Thiên Ấn trợ vận, con đường sự nghiệp của người tuổi Tý có khởi sắc đáng kể trong ngày hôm nay. Nhiều người được cất nhắc thăng tiến nhờ những thành tích cao trong công việc. Với những người còn trẻ tuổi, bạn có thể dành thêm thời gian để bổ sung cho mình những kiến thức mới giúp ích cho công việc. Hãy luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, như vậy thì khi cơ hội đến, bạn sẽ có thể nhanh chóng nắm bắt. Thủy khắc Hỏa, đáng tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này không được như ý muốn. Bạn nên tin tưởng vào nửa kia của mình hơn chứ đừng nên có những suy đoán vẩn vơ. Sự thiếu tin tưởng của bạn sẽ khiến nửa kia tổn thương đấy.

Theo tử vi ngày 25/4/2023 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần phải cẩn thận với các mối quan hệ xã giao của mình. Có những người tưởng chừng thân thiết nhưng sẵn sàng hãm hại bạn vì lợi ích trước mắt. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần cẩn thận nếu có ý định kí kết, đầu tư vào bất cứ đâu. Tốt nhất, hôm nay hãy cứ hoàn thành các kế hoạch còn dang dở đã, những lĩnh vực mới thì nên đợi ngày may mắn hơn hãy tiến hành.

Tình hình tài chính có nguy cơ sa sút. May mắn không đồng hành, bạn nên cẩn thận hơn trong các kế hoạch kinh doanh hay sử dụng tiền bạc. Ngoài ra, việc chi tiêu cũng cần kiểm soát thích hợp vì nếu không khống chế được sở thích mua sắm của mình thì chẳng mấy chốc bạn sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Vận trình tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

Mộc sinh Hỏa, nửa kia là người luôn sẵn sàng ủng hộ bạn trong mọi quyết định. Cũng nhờ lời cổ vũ, động viên của người ấy mà bạn có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn. Vì thế, hãy tâm sự với đối phương nếu còn đang vướng mắc ở đâu nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày thảnh thơi, làm gì cũng thu hoạch kết quả tốt. Bạn làm việc tới nơi tới chốn, lại biết cách xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên nên mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Biết tận dụng sức mạnh tập thể cũng là chìa khóa giúp bạn tiến xa như hôm nay.

Ngày này vận trình tài lộc của con giáp này cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, tiền bạc vào túi vững vàng nên bạn cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong ngày hôm nay. Xung quanh có rất nhiều người yêu mến bạn, vì thế người độc thân đừng mãi sống trong thế giới riêng. Với người đã lập gia đình, nếu có thời gian rảnh, bạn nên tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia. Có thể hai người chỉ cần một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng và cùng ôn lại những kỉ niệm đã qua thôi.



Chính Tài đem tới tin vui trên phương diện tài chính cho con giáp này. Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng nhờ những thành tích tốt trong công việc. Đáng mừng hơn, bạn còn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Tuổi Tị

Chịu ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài, người tuổi Tị được cảnh báo vận trình tài lộc ngày hôm nay đang lâm nguy. Tiền bạc hư hao, đầu tư thua lỗ khiến tiền trong túi cứ theo nhau đội nón mà đi, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến bạn không thể không móc hầu bao mà chi trả. Công việc cũng không mấy thuận lợi. Thời điểm này, bạn nên nhanh chóng giải quyết các công việc tồn đọng, đừng chờ mong sự giúp đỡ của người khác nếu không muốn thêm phần thất vọng. Ai cũng có việc của mình, bạn nên tự thân vận động thay vì dựa dẫm vào người ngoài.

Có điều, hôm nay bản mệnh phần nào được an ủi bởi những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Hỏa sinh Thổ, bạn và người ấy đã vượt qua được những thử thách và chứng minh với mọi người rằng tình yêu này là hoàn toàn nghiêm túc, cũng chứng minh với đối phương rằng tình cảm của bạn là thật lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Người đó có thể truyền cho bạn những kinh nghiệm quý giá hoặc những định hướng mới mẻ giúp sự nghiệp của bạn bước sang trang mới. Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác nên lúc nào đơn hàng cũng đổ về tấp nập. Dù có thể sẽ phải hơi bận rộn và vất vả một chút, song bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.



Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Tây Bắc và Tài Thần ở hướng Đông Nam.

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, vận may tài lộc sẽ ghé thăm bạn trong ngày Thực Thần độ mệnh như hôm nay. Chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản mệnh đã tìm được hướng đi phù hợp cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công sẽ tới với con giáp này trong tương lai gần.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại không mấy suôn sẻ. Người độc thân dù luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên chán nản, buồn bã. Tình cảm đến không đúng lúc đúng người thì tổn thương là điều khó tránh khỏi, dù vậy bạn cũng không nên quá mức bi quan, có thể đó không phải là người thực sự dành cho bạn. Ngày ngũ hành Thổ vượng nhắc nhở những chú Dê cũng nên chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc rèn luyện này thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lí để có thời gian chăm sóc bản thân. Bản mệnh sẽ thấy tác dụng tuyệt vời của việc luyện tập thể thao.

Tuổi Thân

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân chẳng hề nao núng khi đối diện với những điều chưa biết trước. Bạn tin tưởng vào bản thân mình và nhờ vậy, bạn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, khiến mọi người xung quanh đều sẵn sàng nghe theo. Người làm ăn kinh doanh đang đi đúng hướng trên con đường làm giàu. Chính bản thân bạn cũng không thể ngờ rằng mình có thể thu về lợi nhuận lớn đến như thế. Hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân và tiến về phía trước nhé.



Hỏa khắc Kim, tuy nhiên, bạn có vẻ hơi ích kỉ trong chuyện tình cảm. Chớ nên coi mình là trung tâm của vũ trụ, lúc nào cũng chỉ biết đến mình, hãy dành thời gian lắng nghe cả suy nghĩ của nửa kia nữa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Ba ngày 25/4/2023, người tuổi Dậu được dự báo sẽ có nguồn thu rủng rỉnh hơn nhờ Thiên Tài nhập cục. Lợi nhuận đến từ các công việc tay trái, kinh doanh thêm, có thể không nhiều như mong đợi ban đầu của bạn nhưng cũng là một khoản đáng kể. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái chi trả cho các mục đích sinh hoạt của bản thân và gia đình.

Công việc trong ngày này vẫn khá ổn định, không gặp bất cứ vấn đề khúc mắc nào. Bạn đảm bảo được tiến trình, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Những nhiệm vụ được giao vào tay bạn luôn được mọi người an tâm vì biết chắc chắn bạn sẽ làm tốt, bạn đang có sự tín nhiệm rất cao trong tập thể. Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh, chính là cơ hội tốt để bản mệnh bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Tình duyên của bạn đã tới, nếu có người tâm đầu ý hợp thì đừng nên chần chừ mà hãy ngỏ lời để đối phương biết. Người có đôi cũng đừng bỏ lỡ dịp này mà hâm nóng tình cảm.

Tuổi Tuất

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tuất còn độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh, nhờ thế mà bạn sẽ nhanh chóng tìm được một vài người bạn có quan điểm trùng hợp với mình. Có thể trong số đó sẽ có người bạn chờ đợi đã lâu đấy.

Với những người đã có đôi có cặp, bạn là một nửa kia vô cùng tuyệt vời. Bạn nhạy cảm và luôn nhận ra được cảm xúc của người ấy từ sớm, từ đó dành cho đối phương những lời quan tâm và cổ vũ kịp thời. Quan hệ giữa hai người luôn hài hòa đáng ngưỡng mộ. Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày thích hợp để đầu tư, kinh doanh với con giáp này. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng hoặc đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn đem tới nhiều tiền bạc trong tương lai.

Tuổi Hợi

Ngày Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Hợi có cơ hội được làm việc và thể hiện năng lực trong lĩnh vực thế mạnh của bản thân. Con giáp này sẽ thỏa sức phát huy năng lực và trí tuệ của mình, thể hiện sự sáng tạo cũng như phương pháp làm việc vô cùng hiệu quả của riêng mình. Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng đang rất hanh thông, dồi dào, có của ăn của để, không gặp sự cố nào dẫn đến thất thoát tiền bạc. Các kế hoạch đầu tư của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa.

Tuy nhiên vận trình tình duyên trong ngày không được êm đẹp cho lắm do ngũ hành xung khắc ảnh hưởng. Con giáp này cảm thấy cô đơn, dù muốn có người chia sẻ tâm tư nhưng lại không muốn mở lòng với người khác, dồn hết tâm sức vào công việc nên chuyện yêu đương chẳng đâu vào đâu cả.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm