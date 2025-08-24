Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 24/08/2025 17:24

3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc.

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập của bạn không đáng lo do vừa mới nhận được tiền thưởng nóng. Lý do là bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc công việc mà cấp trên giao cho. Dù cho gặp khó khăn hay trở ngại nào thì người tuổi này cũng đều vượt qua được tất cả nhờ có Quý Nhân nâng đỡ kịp thời. Con giáp này tự tin đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc đúng đắn vì luôn có sự suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này tương đối ổn định. Bạn hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chẳng muốn ai phá vỡ cuộc sống của mình. Nhờ đó mà bạn luôn từ chối các mối quan hệ thông qua mai mối.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra một cách trôi chảy sau đêm nay. Dù cho gặp khó khăn hay trở ngại nào thì người tuổi này cũng đều vượt qua được tất cả nhờ có Quý Nhân nâng đỡ kịp thời. Con giáp này tự tin đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc đúng đắn vì luôn có sự suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia sẽ đón nhiều tin tốt lành do gặp đào hoa vượng. Trong thời gian sắp tới cả hai có thể về chung một nhà khi tình cảm đủ chín muồi.

 

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tiến triển tốt đẹp. Sự hăng say và nhiệt huyết giúp người cung này được đánh giá cao trong quá trình làm việc. Nhờ có Quý Nhân nâng đỡ tận tình, bạn nhanh chóng chớp lấy thời cơ để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Song, bản mệnh không nên tự đắc ý nếu không muốn gặp rắc rối trong công việc.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt. Bạn luôn quan tâm và chăm sóc người ấy bằng tình cảm chân thành nhất, bởi bạn hy vọng người ấy cũng đáp lại mình bằng một tình cảm tương tự.

 

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

'Ế chỏng chơ' suốt 28 năm, cô gặp ngay trai đẹp "6 múi - cao mét 8", 6 tháng sau cưới luôn chỉ sau 1 lần đi cầu duyên

'Ế chỏng chơ' suốt 28 năm, cô gặp ngay trai đẹp "6 múi - cao mét 8", 6 tháng sau cưới luôn chỉ sau 1 lần đi cầu duyên

Tâm sự 25 phút trước
Khi gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, điều đầu tiên anh làm khiến tôi sốc nặng

Khi gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, điều đầu tiên anh làm khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 45 phút trước
Tăng cường tiêm chủng cho phụ nữ mang thai để bảo vệ trẻ sơ sinh trước bệnh hô hấp do RSV

Tăng cường tiêm chủng cho phụ nữ mang thai để bảo vệ trẻ sơ sinh trước bệnh hô hấp do RSV

Xã hội 45 phút trước
Tiểu thư nhà giàu lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tiểu thư nhà giàu lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nửa đêm mưa nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt sũng đưa ra lời đề nghị bất ngờ

Nửa đêm mưa nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt sũng đưa ra lời đề nghị bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, 3 con giáp gặp thời vận tốt, làm gì cũng hanh thông, trả hết sạch nợ nần, mua nhà mua xe chỉ trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Mỗi lần gần gũi, vợ lại lấy gối che mặt, tôi thắc mắc rồi hóa đá với câu trả lời

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Máy bay chở 173 hành khách bốc cháy khi đang cất cánh, tất cả tháo chạy trong hoảng loạn

Thế giới 1 giờ 48 phút trước
Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, 4 người tử vong, 30 người bị bỏng

Thế giới 1 giờ 59 phút trước
Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Chồng thương em gái ly hôn về nhà mẹ đẻ sống, anh ta còn nhường máy lạnh cho em gái để tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Đúng 3 ngày đầu tuần (25/8 - 31/8), 3 con giáp ngày càng vượng phát, tắm trong mưa tiền, Phú Quý kề cận, ngập trong may mắn

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Mừng 3 con giáp làm gì cũng vạn sự hanh thông từ ngày 24/8 đến ngày 28/8, kiếm tiền cực giỏi, gặp may mắn đủ đường, công danh tỏa sáng

Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Vận thế lên vù vù, 3 con giáp cực kỳ giàu có vào đúng 5 ngày cuối tháng 8, đào trúng kho báu khủng, hậu vận thành đạt, tình tiền rực rỡ

Đúng 3 ngày tới (27/8/2025), 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt

Đúng 3 ngày tới (27/8/2025), 3 con giáp vận may dừng trước cửa nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt