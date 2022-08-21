Kể từ ngày mai (22/8/2022), 'Thần Tài gọi tên', 3 con giáp phúc khí tràn đầy, tiền bạc đầy tay, lên ngôi tỷ phú

Tử vi 12 con giáp cho biết, kể từ ngày mai (22/8), nhờ Tam Hợp cục trợ vận nên khoảng thời gian tới là lúc mà công việc của người tuổi Dậu vô cùng thăng hoa. Bản mệnh chạm tay tới những cơ hội phát triển và tìm ra hướng đi mới trên con đường sự nghiệp.

Thời điểm này người cầm tinh con Gà có tài vận suôn sẻ, chủ yếu là lộc ăn uống và buôn bán. Bản mệnh buôn bán đắt khách, công việc năng suất bất ngờ nên không lo tiền không chảy về túi. Tuy nhiên, dù là khi rủng rỉnh, con giáp này cũng đừng chi tiêu quá lãng phí.

Thời gian này, tuổi Dậu vượng đào hoa, người độc thân được nhiều người ngỏ lời làm quen, tuy nhiên con giáp này không cần thiết phải quá vội vàng đến với một ai đó. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về mọi người đã.



Tuổi Mão

Sách tử vi - tướng số có viết, người tuổi Mão thường không quá quan tâm đến vật chất, nhưng con giáp này lại được trời ban nhiều phước lành, giúp Mão tìm được nhiều vận may để đổi đời.

Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ ngày mai, tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong thời gian này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Tuổi Tuất

Thời gian qua, mối quan hệ của người tuổi Tuất ở nơi làm việc cũng có nhiều căng thẳng, thậm chí còn bị cô lập, gây ra những tác động tiêu cực. Nếu không biết kiểm soát tâm trạng, con giáp này sẽ dễ rơi vào tình trạng nóng giận mất khôn và tự gây ra áp lực cho bản thân.

Kể từ ngày 22/8, tuổi Tuất cũng sẽ thoát khỏi những phiền muộn đeo bám, công việc ngày càng suôn sẻ, thu nhập cũng tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng may mắn là, kể từ ngày 22/8, tuổi Tuất cũng sẽ thoát khỏi những phiền muộn đeo bám, công việc ngày càng suôn sẻ, thu nhập cũng tăng cao. Với uy tín của mình, sẽ có rất nhiều người tìm đến con giáp này để hợp tác. Nếu làm về kinh doanh, bản mệnh được cho là sẽ có rất nhiều khách hàng.

Là những người tham công tiếc việc, lời khuyên duy nhất dành cho tuổi Tuất là phải biết phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tăng ca quá sức và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.