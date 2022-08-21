Tử vi 3 ngày tới (22/8 - 24/8), 'thần phật trợ mệnh', 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, rơi trúng hố vàng, giàu sang không ai sánh bằng

Tuy nhiên, vào 3 ngày đầu tuần sau, xui xẻo của người cầm tinh con Chuột tự khắc qua đi, đón chờ bản mệnh sẽ là 1 tương lai tươi sáng, hứa hẹn. Đặc biệt, thời gian này, con giáp được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi cho Tý.

Theo tử vi 12 con giáp , thời gian qua, người tuổi Tý đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bị tiểu nhân hãm hại, tài lộc của con giáp này bị ảnh hưởng khá nhiều, tâm trạng cũng có nhiều bất ổn.

Bên cạnh đó, có 1 điều mà người tuổi Tý cần ghi nhớ trong thời gian này, đó là không nên tò mò và quá quan tâm đến chuyện của người khác để tránh gặp rắc rối. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần kiểm soát tính khí của mình, kiềm chế sự nóng nảy thì tài lộc sẽ ngày càng dồi dào.

Từ ngày 22/8 đến ngày 24/8, người tuổi Tuất làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời.

Nhờ thành công trong sự nghiệp, những người cầm tinh con giáp này mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, những người cầm tinh con giáp này mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Thời gian này, người tuổi Tuất có cát tinh trợ lực, tài vận có nhiều khởi sắc, lộc lá ngày càng nhiều. Bản mệnh có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống cũng diễn ra tốt đẹp. Tuổi Tuất có thể thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính. Người có nghề tay trái cũng có khoản thu tương đối tốt.

Tuổi Tỵ

Thầy phong thủy nói rằng, 3 ngày tới, người tuổi Tỵ may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên bớt khó khăn hơn hẳn. Công việc thuận lợi, miễn con giáp làm ăn lương thiện không lừa dối ai thì sẽ được phù hộ. Ngoài ra, bản mệnh cũng hãy chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh cũng được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, người tuổi Tỵ làm công ăn lương hứa hẹn sẽ có thể được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tình cảm thăng hoa, con giáp may mắn này khéo cư xử nên được mọi người yêu mến. Tuổi Tỵ độc thân dễ có mối làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau mà không cần phải cất lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.