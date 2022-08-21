Tử vi 5 ngày đầu tuần (22/8 - 26/8), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 11:18

Tử vi 5 ngày đầu tuần (22/8 - 26/8), những con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc nên sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Tuổi Sửu

Xem sách tử vi - tướng số, người tuổi Sửu rất giỏi nắm bắt cuộc sống, luôn kiên trì với mọi mục tiêu, dù khó khăn đến mấy vẫn luôn duy trì thái độ lạc quan, tích cực. Bản mệnh luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui nên luôn tận tâm làm việc và hòa đồng với mọi người.

 

 

Tử vi 5 ngày đầu tuần (22/8 - 26/8), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ - Ảnh 1
Trong 5 ngày đầu tuần sau, nếu biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư,  lợi ích đạt được sẽ rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Sửu cũng rất có duyên với công việc kinh doanh, phát triển kinh tế. Trong 5 ngày đầu tuần sau, nếu biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư,  lợi ích đạt được sẽ rất lớn. Kết hợp với sự chăm chỉ và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tuổi Sửu hứa hẹn sẽ có thời gian bùng nổ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. 

 

Thời gian tới được xem là thời điểm tài lộc và may mắn của tuổi Sửu, bởi trong kinh doanh, bản mệnh sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp. Thành công là điều nằm trong lòng bàn tay.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, con giáp này thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (22/8 - 26/8), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ - Ảnh 2
5 ngày tới, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực. 5 ngày tới, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung. Con giáp tuổi Ngọ có cả sự nghiệp và tình duyên. Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong thời gian này.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời con giáp này luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc.

Tử vi 5 ngày đầu tuần (22/8 - 26/8), 3 con giáp chuột sa chĩnh gạo, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, một tay gom hết may mắn, hỷ sự trong thiên hạ - Ảnh 3
Thời gian này được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời, nếu như tuổi Thìn biết nắm bắt thì sẽ thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng 5 ngày tới đây, tài vận của tuổi Thìn sẽ bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thời gian này được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời, nếu như tuổi Thìn biết nắm bắt thì sẽ thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Tình cảm của tuổi Sửu trong thời gian này phát triển khá rực rỡ bởi xuất hiện những gam tươi sáng trong các mối quan hệ. Vì vậy, bản mệnh hãy tận hưởng trọn vẹn những niềm vui mà mình đang có, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp độc thân tìm nửa kia của mình.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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