3 ngày tới đây (22, 23, 24/8), 3 con giáp tài vận bùng nổ, tiền tỷ mặc sức chi tiêu, thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 09:56

3 ngày tới đây (22, 23, 24/8), những con giáp may mắn đón lộc về, trúng số độc đắc, tiền tỷ đầy tay.

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống hiện tại dù tuổi Hợi đôi lúc gặp khó khăn, thì trong vòng 3 ngày tới tuổi Hợi chính là con giáp sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Heo sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

 

3 ngày tới đây (22, 23, 24/8), 3 con giáp tài vận bùng nổ, tiền tỷ mặc sức chi tiêu, thành công vang dội - Ảnh 1
 Người tuổi Hợi cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet


Tử vi trong 3 ngày này cho hay, do người tuổi Hợi do có Cát Tinh nhập mệnh, nên được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi Hợi cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng.


Người tuổi Hợi bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp con giáp này dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, người tuổi Tý thực sự có thể nói là những người suy nghĩ thông minh nhất. Con giáp này có lý tưởng, có hoài bão, thích lên kế hoạch cẩn thận. Những điều này khiến bản mệnh dù sinh ra trong gia đình bình thường vẫn sẽ thể hiện được sự vượt trội của mình.

3 ngày tới đây (22, 23, 24/8), 3 con giáp tài vận bùng nổ, tiền tỷ mặc sức chi tiêu, thành công vang dội - Ảnh 2
Vận trình thời gian này của người cầm tinh con Chuột rất vượng quý nhân, gặp trở ngại dễ có người đưa tay giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 3 ngày tới, theo tử vi, những người tuổi Tý tiền tài vượng phát, làm gì cũng thuận lợi, dễ đạt được thành công, gặp nhiều may mắn. Vận trình thời gian này của người cầm tinh con Chuột rất vượng quý nhân, gặp trở ngại dễ có người đưa tay giúp đỡ. Đặc biệt, người tuổi Tý vào thời điểm tài vượng này nếu làm kinh doanh có thể trúng lớn sau 1 đêm. 

Lời khuyên dành cho người tuổi Tý trong thời điểm này, mọi chuyện cần suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, đây là điều tốt song đôi khi quá thận trọng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung, hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Con giáp này cũng là người luôn được biết đến với tinh thần lạc quan, tích cực.

3 ngày tới đây (22, 23, 24/8), 3 con giáp tài vận bùng nổ, tiền tỷ mặc sức chi tiêu, thành công vang dội - Ảnh 3
Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít rắc rối trong công việc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng nỗ lực của Mão lại không được ghi nhận. Tuy nhiên, bản mệnh không vì vậy mà nản lòng, nhụt chí. Con giáp này luôn tích cực tìm tìm kiếm hướng đi phù hợp với mình.

3 ngày tới đây, người tuổi Mão dần thoát khỏi những rắc rối, trở lực xung quanh mình. Vận trình của con giáp này có nhiều khởi sắc. Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này đạt được nhiều bước tiến lớn, cơ hội thăng tiến rộng mở. Mão làm đâu gặt đấy, tiền bạc chảy ào ào vào túi, được hưởng cuộc sống phú quý, thịnh vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều nay (21/8/2022), 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc, đời đời hưởng lộc

Đúng 16 giờ chiều nay (21/8/2022), 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc, đời đời hưởng lộc

Đúng 16 giờ chiều nay (21/8/2022), 3 con giáp này có vận trình tài lộc thăng hoa, số mệnh thăng hoa vô cùng, vạn sự như ý, tiền của đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 22/8 tử vi ngày 23/8 tử vi ngày 24/8

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi