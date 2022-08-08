Kể từ ngày 10/8/2022, 3 con giáp vượt qua thử thách chông gai, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 10:03

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 10/8/2022, 3 con giáp may mắn vượt qua mọi thử thách chông gai, sự nghiệp chạm tay tới đỉnh vinh quang, tài lộc bùng nổ, làm gì cũng thành công mãn nhãn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ khiến họ vô tình để tụt mất vài cơ hội thăng tiến của mình. Vì vậy, nếu con giáp này muốn thay đổi vận mệnh của mình, họ nên thay đổi tích cách xấu này của bản thân. 

Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người. Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 10/8/2022 tới đây, tuổi Tý sẽ vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội cả trong công việc lẫn việc kinh doanh. 

Tài chính của Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc vào giai đoạn sắp tới đây, đặc biệt từ khoảng tháng 7 âm lịch trở đi. Các công việc tay trái sẽ đem lại cho họ nguồn thu nhập dồi dào nhưng tốt nhất nên tránh đầu tư mạo hiểm với nguồn vốn lớn. Gợi ý không tồi cho con giáp này là gây dựng vốn và quỹ tiết kiệm vừa tầm đủ để quay vòng vốn kinh doanh.

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Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 10/8/2022 tới đây, tuổi Tý sẽ vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Ngọ rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Chính vì tính cách tốt này mà con giáp này được nhiều người yêu quý và luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi họ nhờ vả. 

Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới đây, con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng.Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Ngọ giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chưa dừng lại ở đó, con giáp này còn có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Ngọ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống từ đó thăng tiến đáng kể, của ăn của để dồi dào. 

Trong giai đoạn này, họ còn có vận quý nhân vượng, tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng.

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Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới đây, con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng.Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong năm 2022, tử vi tuổi Thìn dù có khởi sắc hơn năm cũ nhưng chưa thực sự lý tưởng. Lý do bởi, tuổi Thìn bước vào năm hạn Tam Tai, vận khí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu con giáp này giữ được sự tập trung của mình nhất định vẫn sẽ có cơ hội thành công đáng kể trong giai đoạn này. 

Kể từ ngày 10/8/2022, cục diện tuổi Dần không có nhiều thay đổi, cơ bản bình hoà, ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới. Nên làm việc hết mình và phấn đấu trong mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Thìn sẽ nhận được thành quả xứng đáng trong giai đoạn sớm nhất. 

Không chỉ công việc thuận lợi mà đường tình duyên của con giáp này cũng vượng không kém. Với nam, nữ tuổi Thìn còn độc thân thì năm 2022 mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng. 

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Kể từ ngày 10/8/2022, cục diện tuổi Dần không có nhiều thay đổi, cơ bản bình hoà, ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Sau hôm nay, 3 con giáp cứ ra đường là Phúc tinh nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ gấp đôi, tiền vào như nước, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý khiến nhiều người ganh tị

Sau hôm nay, 3 con giáp cứ ra đường là Phúc tinh nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ gấp đôi, tiền vào như nước, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý khiến nhiều người ganh tị

Tử vi 12 con giáp cho biết, sau hôm nay có tới 3 con giáp may mắn được Phúc tinh nâng đỡ, ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng tiến, làm đâu thắng đó, cuộc sống diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc ấm no.

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