Kể từ 9h sáng thứ Bảy (8/10/2022): Phúc phần Thần Tài sắp đặt, 3 con giáp dù tay trắng cũng thành đại gia, vận số đỏ hơn người

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 12:44

Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ 9h sáng thứ Bảy, sự nghiệp của 3 con giáp sau có nhiều khởi sắc. Họ có thêm cơ hội lớn, thu nhập được tăng thêm.

Tuổi Dậu

Bắt đầu từ 9h sáng thứ Bảy là thời điểm cực kỳ thuận lợi để tuổi Dậu làm giàu. Đặc biệt là trong chuyện làm ăn và kiếm tiền. Ngoài ra, những người đang đi học cũng sẽ được nhiều phần suôn sẻ. Đa phần con giáp này là những người rất chăm chỉ và kỹ tính trong công việc. Chính sự đòi hỏi cao này khiến họ luôn chuyên tâm làm việc và đạt được những thành quả đáng tự hào.

Ngoài ra, với tư duy sắc sảo, đầu óc nhạy bén, đặc biệt là những vấn đề tiền bạc nên tuổi Dậu cũng thường "đi tắt đón đầu", kiếm được những khoản lợi nhuận lớn. Được sao Kim Quỹ chiếu nên cả phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống sẽ đến với Dậu giúp họ đón hết cơ may này đến cơ may khác, gặt hái không ít trái ngọt. Tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực hành động thì chẳng lo thiếu tiền tiêu.

Kể từ 9h sáng thứ Bảy (8/10/2022): Phúc phần Thần Tài sắp đặt, 3 con giáp dù tay trắng cũng thành đại gia, vận số đỏ hơn người - Ảnh 1
Bắt đầu từ 9h sáng thứ Bảy là thời điểm cực kỳ thuận lợi để tuổi Dậu làm giàu. Đặc biệt là trong chuyện làm ăn và kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Tý đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tý nhất định sẽ làm giàu thành công.

Tử vi cho biết, kể từ 9h sáng thứ Bảy, tuổi Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Tý.

Kể từ 9h sáng thứ Bảy (8/10/2022): Phúc phần Thần Tài sắp đặt, 3 con giáp dù tay trắng cũng thành đại gia, vận số đỏ hơn người - Ảnh 2
Tử vi cho biết, kể từ 9h sáng thứ Bảy, tuổi Tý được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn kể từ 9h sáng thứ Bảy xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

Về đường tình duyên, tuổi Mùi được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

Kể từ 9h sáng thứ Bảy (8/10/2022): Phúc phần Thần Tài sắp đặt, 3 con giáp dù tay trắng cũng thành đại gia, vận số đỏ hơn người - Ảnh 3
Con giáp may mắn kể từ 9h sáng thứ Bảy xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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