Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 6/10/2022), 3 con giáp lâm tương xung, dễ vướng rắc rối, tiêu tài tốn của, vạn sự bất thành

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 09:23

Xem tử vi để biết 3 con giáp nào xui xẻo vào ngày mai để có kế hoạch làm mọi việc suôn sẻ hơn nhé!

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên ngăn trở, sự cứng đầu cứng cổ đôi khi có thể khiến người tuổi Sửu lâm vào rắc rối mà không tự tìm ra được cách sửa chữa. Bạn không nên quá tự phụ, cho rằng mình biết hết mọi điều, bởi xung quanh bạn vẫn luôn có những người tài giỏi hơn.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần cẩn thận hơi khi kết giao với mọi người xung quanh, bởi chẳng phải ai cũng là bạn tốt đâu. Đừng bất cẩn giữ quan hệ với kẻ xấu, để đối phương tìm ra cơ hội gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn. 

Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 6/10/2022), 3 con giáp lâm tương xung, dễ vướng rắc rối, tiêu tài tốn của, vạn sự bất thành - Ảnh 1
Tỷ Kiên ngăn trở, sự cứng đầu cứng cổ đôi khi có thể khiến người tuổi Sửu lâm vào rắc rối mà không tự tìm ra được cách sửa chữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mão quá nhạy cảm nên đôi khi hiểu sai ý của người ấy. Hãy bình tĩnh lại và cố gắng nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn, bởi chắc chắn nửa kia cũng không hề muốn tổn thương bạn đâu.

Với người độc thân, những suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình cảm là yếu tố ngăn cản bạn tìm kiếm một nửa kia phù hợp. Bạn lo rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại nên chẳng dám mở lòng với bất cứ ai. Thiên Quan cản trở, con giáp này là một người vô cùng bướng bỉnh, một khi đã quyết tâm làm việc gì là sẽ làm đến cùng, dù mọi người xung quanh có khuyên can hoặc bàn lùi như thế nào đi nữa. Đây là lý do bạn thường đâm đầu vào ngõ cụt.

Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 6/10/2022), 3 con giáp lâm tương xung, dễ vướng rắc rối, tiêu tài tốn của, vạn sự bất thành - Ảnh 2
Mộc khắc Thổ, người tuổi Mão quá nhạy cảm nên đôi khi hiểu sai ý của người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên cứng đầu, bướng bỉnh, chẳng chịu tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Dù bạn thông minh đến mấy mà hành xử như vậy thì cũng sẽ khiến người khác ác cảm, không muốn hợp tác lâu dài.

Vì thế, bản mệnh, đặc biệt là người trẻ tuổi cần phải học cách hợp tác và thỏa hiệp với mọi người trong một vài trường hợp. Không phải lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình đã là tốt đâu, bạn sẽ tự đẩy mình vào thế khó đấy. Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 6/10/2022), 3 con giáp lâm tương xung, dễ vướng rắc rối, tiêu tài tốn của, vạn sự bất thành - Ảnh 3
Dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên cứng đầu, bướng bỉnh, chẳng chịu tiếp thu ý kiến của bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

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Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

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