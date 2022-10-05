Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 6/10/2022), 3 con giáp lâm tương xung, dễ vướng rắc rối, tiêu tài tốn của, vạn sự bất thành

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên ngăn trở, sự cứng đầu cứng cổ đôi khi có thể khiến người tuổi Sửu lâm vào rắc rối mà không tự tìm ra được cách sửa chữa. Bạn không nên quá tự phụ, cho rằng mình biết hết mọi điều, bởi xung quanh bạn vẫn luôn có những người tài giỏi hơn.



Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần cẩn thận hơi khi kết giao với mọi người xung quanh, bởi chẳng phải ai cũng là bạn tốt đâu. Đừng bất cẩn giữ quan hệ với kẻ xấu, để đối phương tìm ra cơ hội gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Tỷ Kiên ngăn trở, sự cứng đầu cứng cổ đôi khi có thể khiến người tuổi Sửu lâm vào rắc rối mà không tự tìm ra được cách sửa chữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mão quá nhạy cảm nên đôi khi hiểu sai ý của người ấy. Hãy bình tĩnh lại và cố gắng nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn, bởi chắc chắn nửa kia cũng không hề muốn tổn thương bạn đâu.



Với người độc thân, những suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình cảm là yếu tố ngăn cản bạn tìm kiếm một nửa kia phù hợp. Bạn lo rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại nên chẳng dám mở lòng với bất cứ ai. Thiên Quan cản trở, con giáp này là một người vô cùng bướng bỉnh, một khi đã quyết tâm làm việc gì là sẽ làm đến cùng, dù mọi người xung quanh có khuyên can hoặc bàn lùi như thế nào đi nữa. Đây là lý do bạn thường đâm đầu vào ngõ cụt.