Đúng vào ngày mai (10/5), người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng từ ngày mai (10/5) trở đi, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

Theo tử vi 12 con giáp, bản tính của người tuổi Thìn tương đối trầm lặng. Nhưng họ là người siêng năng suy nghĩ và biết cách hành động.

Con giáp này có thể tìm thấy vị trí thích hợp nhất trong dòng chảy của thời đại và họ có thể đứng vững trước mọi vấn đề.

Đúng vào ngày mai (10/5), ngay khi bước vào làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Thìn đã giải quyết được khó khăn. Trong thời gian tới, cuộc sống của họ ngày càng suôn sẻ.

Người tuổi Thìn sẽ nhận được được sự giúp đỡ từ quý nhân trong một thời gian dài. Mặc dù họ cần phải cải thiện thêm năng lực, khắc phục các điểm yếu nhưng về cơ bản, cuộc sống phía trước của họ khá suôn sẻ.

Con giáp này làm được việc cần làm và điều này càng khiến cho tháng 5 của họ viên mãn hơn.

Đúng vào ngày mai (10/5), ngay khi bước vào làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Thìn đã giải quyết được khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty.

Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt.

Đúng vào ngày mai (10/5) tới đây, người tuổi Thân số mệnh dát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.