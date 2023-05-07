Sau 24 giờ ngày 7/5, 3 con giáp Thần Tài lẫn cao nhân dẫn đường chỉ lối, tiền bạc đầy kho, công việc lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 13:44

Ngồi không cũng có ăn, 3 con giáp này chuẩn bị đón tin vui.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ nhất sau 24 giờ ngày 7/5. Họ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện năng lực của bản thân. Những người tuổi Thìn có tính cách tốt bụng, chu đáo, và được thần may mắn chiếu mệnh. Đa số họ có tính cách hướng ngoại, vui vẻ, hào phòng.

Sau 24 giờ ngày 7/5, đường tài lộc của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống bước sang một nấc thang hạnh phúc mới.

Khi gặp khó khăn, người tuổi Thìn cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi. Đồng thời họ rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính, người tuổi Thìn vẫn cần đề phòng những kẻ gian xung quanh.

Sau 24 giờ ngày 7/5, 3 con giáp Thần Tài lẫn cao nhân dẫn đường chỉ lối, tiền bạc đầy kho, công việc lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi sau 24 giờ ngày 7/5 báo tin con đường quan lộ của người tuổi Mão có sự bứt phá, tạo được dấu ấn và thành công riêng, tuy nhiên việc cứ mải mê thực hiện mục tiêu của mình mà không bận tâm đến mọi thứ xung quanh sẽ khiến con giáp này bị cấp trên và đồng nghiệp ghét bỏ. Nhắc nhở con giáp này nên dành thời gian quan tâm đến người ấy nhiều hơn, tránh để mối quan hệ rơi vào bế tắc. Nguồn thu nhập nhiều vấn đề phát sinh, cẩn trọng tiêu pha thời gian tới.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 12h 

Sau 24 giờ ngày 7/5, 3 con giáp Thần Tài lẫn cao nhân dẫn đường chỉ lối, tiền bạc đầy kho, công việc lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn lạc quan, sáng suốt, có dũng khí đáng ngưỡng mộ.

Con giáp này làm việc gì cũng giỏi, luôn bày tỏ chính kiến rõ ràng, thẳng thắn. Sau 24 giờ ngày 7/5, con giáp tuổi Dậu đã đạt được thành công.

Đó không chỉ vì năng lực của bản thân họ rất mạnh mà còn vì họ nhận được sự che chở, nâng đỡ của quý nhân. Nhờ đó mà mọi vấn đề của họ được giải quyết ngày càng dễ dàng.

Con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ trong và ngoài nơi làm việc, kiếm tiền ngày càng nhanh, càng nhiều. Nhờ đó, họ cải thiện được cuộc sống eo hẹp của mình, càng tiến lên, họ càng nhận được nhiều niềm vui, xua đuổi mọi phiền muộn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

2 ngày cuối tuần (6 - 7/5): 3 con giáp được BỒ TÁT hiển linh ban Phước, Thần Tài ghé thăm, quý nhân kề cạnh, tương lai một đường thẳng tiến

2 ngày cuối tuần (6 - 7/5): 3 con giáp được BỒ TÁT hiển linh ban Phước, Thần Tài ghé thăm, quý nhân kề cạnh, tương lai một đường thẳng tiến

Vào 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp sau đây sẽ nhận được lộc phát ào ào, sự nghiệp lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 39 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 50 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang