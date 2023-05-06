2 ngày cuối tuần (6 - 7/5): 3 con giáp được BỒ TÁT hiển linh ban Phước, Thần Tài ghé thăm, quý nhân kề cạnh, tương lai một đường thẳng tiến

Những người tuổi Thân thường có vận may về sự giàu có, và có thể quản lý suôn sẻ cuộc sống của một gia đình nhỏ. Người tuổi Thân thông minh, linh hoạt, ăn nói lưu loát, giỏi nhìn nhận vấn đề và rất kiên nhẫn. Trong 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), tài lộc của người tuổi Thân sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. Mọi phương diện của cuộc sống trong 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5) của người tuổi Thân đều có dấu hiệu may mắn, nhiều triển vọng tươi sáng.

Người tuổi Thân còn độc thân nên tham gia những buổi gặp gỡ để thể hiện sức hút của bản thân, sớm gặp ý chung nhân.

Theo tử vi 12 con giáp 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), bản tính của người tuổi Thìn tương đối trầm lặng. Nhưng họ là người siêng năng suy nghĩ và biết cách hành động.

Con giáp này có thể tìm thấy vị trí thích hợp nhất trong dòng chảy của thời đại và họ có thể đứng vững trước mọi vấn đề.

Trong 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), ngay khi bước vào làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Thìn đã giải quyết được khó khăn. Trong thời gian tới, cuộc sống của họ ngày càng suôn sẻ.

Người tuổi Thìn sẽ nhận được được sự giúp đỡ từ quý nhân trong một thời gian dài. Mặc dù họ cần phải cải thiện thêm năng lực, khắc phục các điểm yếu nhưng về cơ bản, cuộc sống phía trước của họ khá suôn sẻ.

Con giáp này làm được việc cần làm và điều này càng khiến cho 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5) của họ viên mãn hơn.

Tuổi Dậu làm được việc cần làm và điều này càng khiến cho 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5) của họ viên mãn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ai cầm tinh con dê sẽ được Thần Tài phù hộ trong 2 ngày cuối tuần (6 - 7/5), trúng của để tích trữ. Nhờ sự giúp đỡ của "Quý tộc", vận may của những người tuổi Mùi sẽ bắt đầu tăng vọt. Người nơi công sở như cá gặp nước, sự nghiệp phất lên, hầu bao ngày càng nhiều. Đồng thời, những người kinh doanh buôn bán cũng luôn tấp nập khách hàng và làm ăn phát đạt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.