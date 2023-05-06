Từ 6/5 đến cuối tháng: 3 con giáp thăng chức, tăng lương trong tháng, tài lộc tới cản không kịp

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Từ ngày 6/5 đến cuối tháng, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp ngày 6/5 đến cuối tháng, người tuổi Mùi có tầm nhìn rất rộng. Đồng thời, họ cũng là người rất dũng cảm, có thể giải quyết trôi chảy, tỉ mỉ những vấn đề trong cuộc sống.

Con giáp này có thể điều chỉnh tâm lý rất tốt nên cuộc sống của họ luôn diễn ra suôn sẻ. Năm nay, họ có thể phát triển tốt hơn, không gặp phiền phức hay đắc tội với người khác nên khi có cơ hội sẽ thăng tiến rất nhanh.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Mùi bắt đầu tháng 5 với tin vui. Từ ngày 6/5 đến cuối tháng, họ thu được kết quả gấp đôi so với nỗ lực bỏ ra, tích lũy được của cải, mỗi ngày đều vui vẻ, mãn nguyện.

Tuổi Mùi có thể điều chỉnh tâm lý rất tốt nên cuộc sống của họ luôn diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất xởi lởi, họ thẳng thật và ít khi để lại tâm tư trong lòng. Con giáp này rất dễ kết thân với người khác, họ thân thiện, giao tiếp tốt và luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Họ rất hợp với vị trí bán hàng và làm việc trực tiếp với người mua, bởi họ có biệt tài thuyết phục người khác tin tưởng mình.

Người tuổi Hợi có thể không quá giàu có nhưng họ chẳng bao giờ nghèo khổ, bởi con giáp này rất có duyên kiếm tiền. Đôi khi chỉ làm những việc lặt vặt, họ cũng được người khác tin tưởng mà thưởng thêm hậu hĩnh.

Từ ngày 6/5 đến cuối tháng, người tuổi Hợi nghênh đón Thần Tài, được ban nhiều lộc lá, làm ăn khấm khá, tiền bạc dư dả. Con giáp này xây dựng sự nghiệp và cơ ngơi bề thế, lúc đã vững vàng, họ giang rộng vòng tay giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những bà con, họ hàng khó khăn hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.