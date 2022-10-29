Hưởng lộc Quan Âm: 3 con giáp này khởi sắc tài vượng, may mắn bủa vây, giàu sang phú quý trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:35

Trong 10 ngày tới, những con giáp này sẽ gặp may mắn ngút ngàn, có lộc Trời cho nên làm ăn phát đạt hơn rất nhiều.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Hưởng lộc Quan Âm: 3 con giáp này khởi sắc tài vượng, may mắn bủa vây, giàu sang phú quý trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Không những thế, họ còn được biết đến với tư tưởng lạc quan, dẫu khó khăn cũng không nản.

Hưởng lộc Quan Âm: 3 con giáp này khởi sắc tài vượng, may mắn bủa vây, giàu sang phú quý trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ không ngừng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề cũng như cơ hội mới cho bản thân.

 

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, danh lợi xong toàn. Họ có nhiều thay đổi trong công việc, cuộc sống. Sự thay đổi mới này giúp con giáp này tràn đầy tự tin. Họ làm việc với thái độ tích cực, cầu thị.

Chính vì vậy, con giáp này dần chiếm được lòng tin từ lãnh đạo. Người làm kinh doanh cũng có thể nhân đôi sự giàu có qua những thương vụ làm ăn xuôi thuận. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu.

Tuổi Tỵ 

Trong 10 ngày tới tưởng chừng không thể thay đổi được vận trình nhưng đúng như tử vi dự đoán, Tỵ "lội ngược dòng" một cách xuất sắc đem đến không ít tiền bạc về túi. 

Bản mệnh tuổi Tỵ là những người cương trực, làm việc cẩn thận từng chút, thậm chí mọi lỗi sai sót với con giáp này trong công việc là rất khó xảy ra, thế nên sự tín nhiệm của cấp trên dành cho họ là tuyệt đối. 

Hưởng lộc Quan Âm: 3 con giáp này khởi sắc tài vượng, may mắn bủa vây, giàu sang phú quý trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đầu năm vận trình của người tuổi Tỵ lúc lên lúc xuống, không ổn định nhưng bước sang những ngày này con giáp này hoàn toàn được bung nở do có sự hỗ trợ tích cực đến từ cát tinh mà vận xui được đẩy lùi, may mắn nhanh chóng tìm đến tới tấp. 

Tình duyên cũng nhanh chóng đến với con giáp này, người độc thân tìm được nơi dừng chân thích hợp, thật may mắn khi hai mảnh ghép cô đơn tìm đến nhau và nhanh chóng hòa hợp nên duyên. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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