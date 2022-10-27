Trong 2 tuần tới 3 con giáp này cẩn thận họa đổ vào đầu: đại nạn "khóa chân", kẻ lừa người gạt dễ mất tài sản, tiền của tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 10:35

Tử vi cho thấy những con giáp này cần đề cao cảnh giác, trong 2 tuần tới phải thật thận trọng để tránh hao tài tốn của, tiền mất tật mang.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vướng vào Tỷ Kiên khiến công việc bế tắc, mệt mỏi. Ngày nghỉ nhưng bạn vẫn không thoát khỏi những phiền toái mà công việc đem lại. Một số người ngồi không cũng dính đạn từ đồng nghiệp, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Trong 2 tuần tới 3 con giáp này cẩn thận họa đổ vào đầu: đại nạn 'khóa chân', kẻ lừa người gạt dễ mất tài sản, tiền của tiêu tan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc dồi dào nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn sẽ đem lại tiền bạc. Trong chuyện tiền bạc, bạn khá thoải mái và giỏi xoay xở, ai chơi với bạn thì không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, trong 2 tuần tới này là lúc nhiều kẻ rình mò để âm thầm hãm hãi bạn, đặc biệt là về tiền bạc nên hãy thật cẩn trọng và tránh rơi vào lời đường mật dụ dỗ.

Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu "ném đá giấu tay".

Tuổi Tỵ

Trong 2 tuần tới 3 con giáp này cẩn thận họa đổ vào đầu: đại nạn 'khóa chân', kẻ lừa người gạt dễ mất tài sản, tiền của tiêu tan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần tới, tuổi Tỵ gặp nhiều bất lợi do tiểu nhân không ngừng đeo bám. Dù đã cố gắng khắc phục rất nhiều nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Lúc này bản mệnh càng nên chỉn chu, lập kế hoạch làm việc cụ thể để tránh mắc phải sai lầm.

Người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Với những biểu hiện xuất sắc trong công việc vào thời gian qua, đây là những gì tuổi Tỵ xứng đáng nhận được. Nhìn chung tiền bạc dồi dào, con giáp này không phải lo lắng trong những ngày tới nữa.

Tuổi Mùi

Là con giáp xui xẻo trong 2 tuần tới nên Mùi cần xác định tinh thần đối diện với nhiều điều bất lợi. Vì có sao Đại Hao chiếu mệnh nên Mùi cần cẩn thận với mọi quyết định liên quan tới tiền bạc. Tuần này có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến tiền trong túi không cánh mà bay.

Bên cạnh đó, Thiên Quan tác động, công việc không được tốt cho lắm. Điềm báo có tiểu nhân phá hoại khiến cho công sức của Mùi gây dựng suốt thời gian vừa qua tan biến trong chốc lát.

Trong 2 tuần tới 3 con giáp này cẩn thận họa đổ vào đầu: đại nạn 'khóa chân', kẻ lừa người gạt dễ mất tài sản, tiền của tiêu tan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, mọi chuyện không được như ý muốn. Người có duyên chưa chắc đã có phận để thành đôi bên nhau. Các cặp đôi xảy ra bất đồng, cãi vã vì một trong hai người không chịu hạ cái tôi của mình xuống, khiến tình cảm ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

Vận khí sa sút nên Mùi cũng cần phải thận trọng mỗi khi xuất hành, sơ suất có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện bất trắc.

Ngoài ra, dù công việc bận rộn đến đâu, tuổi Mùi cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ hợp một cách hợp lý.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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