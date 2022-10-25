3 tuổi "một bước thành tỷ phú" trong tháng 10 Âm lịch: Rơi trúng "thung lũng" may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa hợp sức giúp đỡ làm giàu, túng thiếu "không có cửa"

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 14:45

Trong tháng 10 âm lịch này có 3 con giáp được trợ mệnh đại cát vô cùng, giàu có nhanh chóng đến bất ngờ.

Tuổi Tý

Trong tháng 10 âm lịch này, người tuổi Tý sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội. Đường công danh sự nghiệp được cát tinh nâng đỡ, đạt được bước tiến đáng kể. Đây là một tháng thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng, rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay mình.

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng "béo bở", đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân.

3 tuổi 'một bước thành tỷ phú' trong tháng 10 Âm lịch: Rơi trúng 'thung lũng' may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa hợp sức giúp đỡ làm giàu, túng thiếu 'không có cửa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc hanh thông kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. 

Phải nhớ, dù có “ham” kiến tiền đến đâu, bạn vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp pháp luật mà làm liều kẻo vi phạm pháp luật, vướng họa lao ngục. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được.Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được.

Tuổi Dậu

Trong tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu cải thiện khi nhận được sự che chở của Chính Ấn. 

Với người làm ăn kinh doanh, do có nhiều cát tinh hội tụ nên bạn có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khiến lợi nhuận bước đầu đổ về túi. Hãy kiên định với sự lựa chọn của mình, tương lai sẽ còn nhiều tốt đẹp đáng để bạn mong chờ.

3 tuổi 'một bước thành tỷ phú' trong tháng 10 Âm lịch: Rơi trúng 'thung lũng' may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa hợp sức giúp đỡ làm giàu, túng thiếu 'không có cửa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, trước hết, đôi bên có thể giữ liên lạc để tìm hiểu kĩ hơn về nhau.

Người đã lập gia đình luôn biết trân trọng và tôn trọng nửa kia của mình, chính vì vậy mà dù có việc lớn nhỏ gì trong gia đình, bản mệnh cũng luôn trao đổi với người ấy. Hai bạn chính là một cặp đôi khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mão ngày càng tốt.

3 tuổi 'một bước thành tỷ phú' trong tháng 10 Âm lịch: Rơi trúng 'thung lũng' may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa hợp sức giúp đỡ làm giàu, túng thiếu 'không có cửa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Mão có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Tất nhiên, tuổi Mão không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Những con giáp này sẽ có vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới, lộc về dồn dập nên làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

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