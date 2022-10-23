Tử vi dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Chuột sẽ rất tốt sau 20h tối 23/10/2022. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái.

Đã vậy, tuổi Tý còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Tuổi Mão

Xem tử vi sau 20h tối 23/10/2022 là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Được biết với tính cách nhiệt tình, hào phóng và khôn ngoan, người tuổi Thìn luôn nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Tuy bị nhiều người đánh giá là “bao đồng” khi có tấm lòng lương thiện và thường xuyên giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, thế nhưng cũng nhờ vậy mà con giáp này nhận lại nhiều cơ hội đầu tư tốt. Chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và suy nghĩ tích cực hơn, không bỏ cuộc mỗi khi gặp vấn đề thì chuyện tiền bạc đầy túi, tăng lương thăng chức là điều không khó.

Sau 20h tối 23/10/2022, con giáp này có thể mạnh dạn bắt tay vào phát triển các dự án đã được đặt ra ban đầu để có những bước thăng thiên đột phá.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.