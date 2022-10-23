Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 19:05

Vận trình hanh thông từ sau 20h ngày 23/10 giúp những con giáo này có được khoảng thời gian tài lộc vượng phát bất ngờ. Việc làm ăn dễ dàng hơn giúp gia chủ thu bội tiền tài lớn.

Tuổi Tý

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Chuột sẽ rất tốt sau 20h tối 23/10/2022. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. 

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. 

Đã vậy, tuổi Tý còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tuổi Mão

Xem tử vi sau 20h tối 23/10/2022 là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió. 

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Tuổi Thìn

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được biết với tính cách nhiệt tình, hào phóng và khôn ngoan, người tuổi Thìn luôn nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Tuy bị nhiều người đánh giá là “bao đồng” khi có tấm lòng lương thiện và thường xuyên giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, thế nhưng cũng nhờ vậy mà con giáp này nhận lại nhiều cơ hội đầu tư tốt. Chỉ cần họ làm việc chăm chỉ và suy nghĩ tích cực hơn, không bỏ cuộc mỗi khi gặp vấn đề thì chuyện tiền bạc đầy túi, tăng lương thăng chức là điều không khó.

Sau 20h tối 23/10/2022, con giáp này có thể mạnh dạn bắt tay vào phát triển các dự án đã được đặt ra ban đầu để có những bước thăng thiên đột phá.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h ngày 22/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp "Cá chép hóa Rồng", choáng ngợp trước bạc vàng, hút tài thu lộc, kiếm tiền nhanh như chớp, phúc khí hưng vượng, cuộc đời lên hương

Đúng 20h ngày 22/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp "Cá chép hóa Rồng", choáng ngợp trước bạc vàng, hút tài thu lộc, kiếm tiền nhanh như chớp, phúc khí hưng vượng, cuộc đời lên hương

Những con giáp này sẽ thay đổi bản mệnh trở nên may mắn bất ngờ vào 20h ngày 22/10/2022, không còn lo lắng cơm áo gạo tiền, đây là lúc khởi phát giàu sang, cơ hội kiếm tiền nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 58 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới