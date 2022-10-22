Đúng 20h ngày 22/10/2022: Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp "Cá chép hóa Rồng", choáng ngợp trước bạc vàng, hút tài thu lộc, kiếm tiền nhanh như chớp, phúc khí hưng vượng, cuộc đời lên hương

Những người cầm tinh con khỉ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để có được thành quả. Có thể sinh ra không may mắn nhưng con giáp này luôn làm việc rất hăng say, hết mình và có ý chí vươn lên. Và cũng vì cuộc sống không dễ dàng gì có được thành công nên họ cũng hết sức khiêm tốn và biết tiết kiệm.

Ngoài ra, những người tuổi Thân cũng không chịu khuất phục trước người khác, phải làm lãnh đạo mới cam lòng. Về sau họ càng ngày càng kiếm được nhiều tiền và biết cách tiết kiệm, cất giữ khiến cho túi tiền ngày một dày lên nhưng đồng thời cũng không muốn cho ai biết sự giàu có dư dả của họ!

Tuổi Thân thường làm việc lớn chứ không thích đầu tư cỏn con, và khi có tiền thì sẵn sàng vun vén cho các cuộc làm ăn để kiếm lời.

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng vào 20h ngày 22/10/2022 Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Vào 20h ngày 22/10/2022, Thiên Tfai tề tựu cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Tuổi Sửu

Là một trong những con giáp phát tài thời điểm này, vận may đang ùn ùn kéo đến với tuổi Sửu ở phương diện tài chính, xua tan những nỗi lo lắng về tiền bạc của bạn trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong những vấn đề đòi hỏi sự hợp tác, thương lượng, đàm phán. Các mối quan xã giao hài hòa sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển. Bạn luôn biết cách để tạo được bầu không khí dễ chịu với người đối diện, giúp quá trình trao đổi diễn ra êm đẹp.

Vào 20h ngày 22/10/2022 cũng rất thích hợp để Sửu bắt đầu khởi nghiệp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội kiếm tiền ngoài thu nhập từ công việc chính. Có thể ban đầu sẽ gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua được thì thành quả rất đáng mong đợi.

Nếu thực sự sáng suốt và lựa chọn được lĩnh vực kinh doanh phù hợp, việc phát tài với tuổi Sửu không phải chuyện khó, chỉ cần bạn giữ cho mình sự tỉnh táo và chuyên nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.